نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم الجبارة لتبييض البشرة وإزالة البقع السمراء والجلد الميت لبشرة زي القشطة في المقال التالي
تعتبر دلكة الكركم لتبييض الوجه هي من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدمها معظم السيدات وذلك لما بها من فوائد متعددة كما تحتوي دلكة الكركم على بعض العناصر الطبيعية ومنها الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي وفعال، كما يساعد الكركم في علاج بعض المشكلات التي يتعرض لها الجلد مثل وجود الالتهابات وغيرها من المشكلات الآخر.
دلكة الكركم لتبييض الوجه
يمكن أن نقوم بتحضير دلكة الكركم في المنزل بمكونات متوفرة لدينا وبسيطة ونستطيع الحصول عليها من خلال ابسط الطرق ونقوم بتحضيرها كما يلي:
المقادير
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.
- ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الخيار.
- ثلاثة ملاعق صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ملعقتين صغيرتين من الأرز المطحون.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.
طريقة تحضير
- نشطف الوجه والبشرة جيدا باستخدام الغسول المناسب له ثم نقوم بتجفيفها باستخدام مناديل ورقية.
- نأتي بوعاء صغير ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم المطحون ثم نضيف اليها اربعة ملاعق من عصير الليمون ثم نضيف ملعقتين من الحليب السائل واربعه ملاعق كبيرة من عصير الخيار.
- نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من زيت اللوز تندمج جميع المكونات مع بعض ثم نضيف اليهم ملعقتين كبيرتين من السكر الابيض ثم نضع معهم ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة وملعقة صغيرة من البيكنج صودا وثلاث ملاعق كبيرة من الأرز المطحون ونستمر في عملية التقليب حتي نحصل علي قوام الخليط قوام متماسك ومتجانس.
- نفرد دلكة الكركم علي البشره مع مراعاة توزيعها بشكل كامل على البشرة مع التركيز على وجود البقع الداكنة في البشرة مثل بقع الكلف والتصبغات تكون موجودة في منطقة الخدود نترك الدلكه على الوجه لمدة ربع ساعة.
- نغسل الوجه جيدا باستخدام الماء البارد حتي تعمل على غلق مسام البشرة.
- يجب أن نتبع استخدام تلك الدلكة في الاسبوع علي الاقل من مرتين الى ثلاث مرات حتى نحصل على النتائج المذهلة.
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