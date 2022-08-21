دلكة الكركم الجبارة لتبييض البشرة وإزالة البقع السمراء والجلد الميت لبشرة زي القشطة

تعتبر دلكة الكركم لتبييض الوجه هي من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدمها معظم السيدات وذلك لما بها من فوائد متعددة كما تحتوي دلكة الكركم على بعض العناصر الطبيعية ومنها الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي وفعال، كما يساعد الكركم في علاج بعض المشكلات التي يتعرض لها الجلد مثل وجود الالتهابات وغيرها من المشكلات الآخر.

دلكة الكركم لتبييض الوجه

يمكن أن نقوم بتحضير دلكة الكركم في المنزل بمكونات متوفرة لدينا وبسيطة ونستطيع الحصول عليها من خلال ابسط الطرق ونقوم بتحضيرها كما يلي:

المقادير

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

ثلاثة ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقتين صغيرتين من الأرز المطحون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير