طاجن الفراخ بالبصل على أصوله بخلطة وصوص بني بطعم يجنن ألذ طاجن ممكن تاكليه

نلاحظ أن هناك العديد من الأشخاص في أماكن متفرقة بمختلف الأعمار إقبالهم بشكل كبير على تناول الوجبات السريعة وخاصة وجبة الفراخ بااشكال المختلفة، فيمكن تناول الفراخ المحشية بالأرز أو يتناولون الفراخ المحشية بالفريك وكل منهم يعطي مذاق جميل للفراخ، كما يمكن التنوع في اعداد الفراخ بعدة اشكال وطرق مختلفه كما يمكنك تحضير طاجن الفراخ بالبصل.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

المقادير

● نحضر نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

● حبتان من البصل المهروس بشكل ناعم.

● عدد فصين من الثوم المهروس.

● حبة واحدة من البصل مقطعة إلى شرائح.

● ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

● ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

● ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

● ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

● ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

● أربعة أكواب من عصير الطماطم.

● قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار المقطع إلى اجزاء صغيرة في الحجم.

● ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

● ربع كوب من البصل الأخضر و نقطعه الى شرائح.

● ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

● ناتي بمقلاة عميقة ونضعها على النار ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ونسخنه ثم نضيف عليه حبة واحدة من البصل المفروم ونقلبها جيدا ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون مع فصين من الثوم المهروس.

● نضع على المكونات البصل حبة واحدة من الفلفل الحار المقطع إلي أجزاء صغيرة ونحركها مع البصل جيدا ثم نضعها على شرائح صدور الفراخ بعد تقطيعها ثم نضع ملعقة صغيرة من الكزبرة والكمون والكركم ثم نضيف عليهم اربعة اكواب من عصير الطماطم ونقوم بمزجها مع باقي المكونات ونتركها على نار هادئة ونستمر في تحريكها ونتركها على النار لمدة ثلث ساعة حتى نلاحظ ان الدجاج بدا في عملية التحمير.

● نأتي بوعاء صغير ونضع به ملعقة من الزيت النباتي ونرفعه على النار ونضيف إليها البصل المقطع حتى يتم تبديلها ثم نرفعها من على النار ونتركها الى جانبا حتى تبرد.

● نضع البصل في الخلاط الكهربائي ونضيف عليها مقدار مناسب من الماء ثم نضعها على صدور الفراخ مع صلصة الطماطم ونقلبهم مع بعض ونتركها على نار هادئة حتى يتم تسويتها.