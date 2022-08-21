بتتبيلة الحاتي السرية أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية بالطريقة الأصلية بطعم وريحة تجنن

تعد كفتة الفراخ المقرمشة أو المشوية من الأكلات المحببة لدى جميع الكبار والصغار، حيث أنها من الوصفات السهلة فى التحضير والتى تقدم مع الأرز والسلطات التى تضيف لها الطعم والمذاق اللذيذ، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل وصفة كفتة الفراخ المقرمشة والمشوية بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

طريقة كفتة الفراخ المقرمشة

المكونات

2 عدد صدر فرخه كبير.

بصلة مفرومة.

فلفل أخضر.

طماطم مقطعة.

فلفل أسود.

ملح.

توابل.

كركم.

بابريكا.

مرقة دجاج.

معلقة زيت ذرة.

كوب من البقسماط.

بيضة.

كوب من الدقيق.

طريقة تحضير وصفة كفتة الفراخ المقرمشة

نحضر الكبة الكهربائية ونضع به قطع الفراخ والفلفل والطماطم والتوابل والبهارات ومرقة الدجاج وزيت الذرة ونخلطم فى الكبة إلى أن تصبح عجينة.

نشكل كفتة الفراخ إلى أصابع.

نحضر طبق به دقيق وطبق به بيضة مخفوقة وطبق اخر به بقسماط.

نضع اصابع الكفتة فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

نكرر هذه الخطوات حتى تنتهى جميع أصابع الكفتة.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ونرفعها على النار، ثم نضع اصابع الكفتة ونقليها على الوجة الآخر حتى تصبح لونها ذهبى.

نصفي كفتة الفراخ على مناديل ورقيه.

هذه الوصفة يعشقونها الأطفال كثيراً ويرغبون دائماً فى تناولها لمالها من طعم مقرمش ولذيذ، ويمكن تقديمها لهم مع البطاطس والمكرونة أو فى الساندوتشات اللذيذه والكاتشب والمايونيز.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرص فى عيدان الشوى اصابع الكفتة دون أى بقسماط أو بيض، ثم نضعها فى الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة ونتركها تنضج، ثم نضعها على الشواية لتكتسب لون ورائحة الشوى.

هذه الوصفة من أسهل الوصفات التى تقدم فى المطبخ المصرى، حيث أنها تتميز بطعمها الحلو والفريد، كما يمكن أن نخزن كفتة الفراخ فى الفريزر ونخرجها على الفرن او القلى عند الاستخدام توفيراً للوقت والجهد، كل ماعليكى أن تعدي كفتة الفراخ مع الخلطة التى تضيف لها الطعم المميز وتخزينها فى الفريزر لحين الاستخدام، ويمكن أن تقدم كفتة الفراخ المشوية مع السلطات والأرز الأبيض كوجبة غداء متكاملة ومغذية.