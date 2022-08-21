معجزة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم سواد سنين حايختفي في دقائق

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عند اقتراب موعد زفاف الفتاة تقوم بعمل بعض الوصفات لتفتيح جسمها وبشرتها وايضا تقوم بتقشير الجسم حتى يصبح بالنعومة الفائقة التى تريدها كل فتاة، حيث تقوم بالذهاب إلى الكوافير للتخلص من اسمرار الجسم وإزالة الجلد الميت منه، فيمكن عمل هذه الطريقة في المنزل باستخدام وصفة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم، حيث يعد استخدام هذا الخليط يستعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، اليكم طريقة عمل الوصفة. وصفة القهوة مع الليمون للتفتيح والتقشير المكونات: كمية من القهوة مناسبة للجسم.

كمية مناسبة لليمون بنفس كمية القهوة.

٥ معالق من السكر.

٥ معالق من ماء الورد.

٥ معالق من زيت اللوز الحلو.

٥ معالق من زيت جوز الهند. خطوات التحضير: نقوم بإحضار وعاء متوسط ونضع القهوة ويضاف إليها السكر ويقلب.

نضيف اليهم عصير الليمون مع زيت جوز الهند ونخلط جيدا.

نقوم بإضافة زيت اللوز على الخليط ومع ماء الورد عليهم ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً وحتى تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام.

نقوم بفرك الجسم جيدا بالمزيج المعد مسبقاً على كامل الجسم وخاصة اماكن الاسمرار.

يترك الخليط على الجسم لمدة ساعة تقريباً حتى يتشرب الجسم من هذه الوصفة السحرية للتفتيح والتقشير.

بعد مضي الوقت نقوم بتقشير الجسم بالليفة المغربية ويشطف الجسم جيدا بالماء البارد حتى تغلق مسام البشرة وتصبح نظيفة.

تستخدم هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر تقريبا او حتى نلاحظ تفتيح الجسم. وصفة القهوة مع الليمون والسكر البني المكونات: ربع فنجان من القهوة.

ربع كوب من السكر البنى.

عصير ليمون. خطوات التحضير: نقوم بإحضار القهوة مع الليمون السكر البني ويمكن استخدام العسل كبديل للسكر، نقوم بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح قوامها كريمي ناعم.

يفرك الجسم جيدا والأماكن الداكنة بالخليط ويترك لمدة ربع ساعة.

نقوم بشطف الجسم من الوصفة ونقوم بتكرار الخليط على الجسم يوم بعد يوم حتى نتخلص من الاسمرار والجلد الميت. فوائد القهوة والليمون للجسم تساعد القهوة على تقشير البشرة وتجديد خلايا الجلد وإزالة الجلد الميت الذي يؤدى إلى خشونة الجسم.

يساهم الليمون في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من الجسم لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد على التخلص من البقع السمراء بالجسم. عمر شويل - جدة معجزة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم سواد سنين حايختفي في دقائق - ثقفني

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