لن تستغني عن الفازلين بعد اليوم ضعيه يوميا على وجهك لبشرة صافية كالزجاج

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يعد الفازلين من المكونات الطبيعية المفيدة للجلد ويدخل في العديد من الاستخدامات للبشرة والشعر، ويعتبر الفازلين من ضمن المكونات التى تستخدم في العناية بالبشرة فإنه يحافظ على رطوبة البشرة، ويرجع هذا بسبب المواد المفيدة بالفازلين مثل الشمع والمعادن وغيرها من المواد الفعالة في ترطيب الجلد، ويعتبر من المكونات التى تحمى الجلد من العوامل الضارة التى تتعرض لها البشرة، فسوف نتعرف في هذا المقال عن فوائد الفازلين للبشرة. فوائد الفازلين للوجه يحافظ الفازلين على رطوبة الوجه ويساعد استعادة المستوى الطبيعي لرطوبة ونعومة بشرة الوجه، فيمكن أن يوضع قبل النوم للحصول على الرطوبة الكافية.

يساعد على إزالة مكياج العيون بأمان ولا يشكل خطورة عند استخدامه على منطقة العين، حيث أنه يحتوى على مواد زيتية تقوم بإزالة المكياج المقاوم للماء.

يساهم في حماية الشفاه من التشققات والجفاف نظرا لتعرض الشفاه لبعض العوامل الضارة مثل وضع مستحضرات التجميل على الشفاه، وعند تعرض الشفاه لأشعة الشمس فإن استخدامه يحافظ على ترطيب الشفاه.

يعالج بعض مشاكل البشرة والمشاكل الجلدية مثل الالتهابات أو التشقق والجفاف ويساعد في علاج الصدفية.

يساعد على تثبيت شعر الحواجب وعدم تطايرها أثناء التعرض للهواء. فوائد الفازلين للجسم يقوم بترطيب الجسم بعمق حيث نقوم بوضع الفازلين على المناطق الجافة بالجسم للحصول على الترطيب والنعومة اللازمة.

يساعد على تقليل جفاف الكوع والركبتين.

يساعد على العناية بالاظافر من خلال وضع الفازلين على اليدين وحول الأظافر وترطيبها والتخلص من الجلد الميت حولها.

يمكن دهن الجسم بالفازلين بعد إزالة الشعر للحصول على بشرة ناعمة والتخلص من تهيج البشرة بسبب إزالة الشعر.

يستخدم الفازلين على القبة أو على الجسم قبل وضع العطور حيث أنه يساعد على ثبات رائحة العطر لأطول فترة ممكنة خلال اليوم.

يساعد على تقشير البشرة ويزيل الجلد الميت من الجسم.

يساهم في علاج الجروح والحروق والتخلص من اثار الجروح من الجلد.

يساعد على التخلص من تشقق القدمين وازالة الجلد الميت من كعب القدم وللحصول على اللون الوردي يمكن إضافة كمية قليلة من بودرة دم الغزال الى الفازلين ويدهن بها كعب القدم حتى يصبح باللون الوردى الجميل. عمر شويل - جدة لن تستغني عن الفازلين بعد اليوم ضعيه يوميا على وجهك لبشرة صافية كالزجاج - ثقفني

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