بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش واللذيذ بطعم رائع احلى من الجاهز بدون زبدة

بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي المالح من أحلي المقبلات التي لابد من تواجدها في جميع المنازل بشكل دائم ولذلك تقوم الأطفال بشرائه من الخارج دائما، ولكننا سنقدم لكم خطوات تحضيره من المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة بدون زبدة أو استخدامات أدوات غير متوفرة من المنزل، بمقدار قليل من الدقيق والمكونات الأخرى ستحضرين كمية كبيرة من البسكويت السادة المالح ويمكن تحضير النكهة و الطعم المفضل مثل بالفانيليا و الشوكولاتة كما تشائين، كما أن البسكويت المالح من أنواع البسكويت المميزة المقرمشة التي تساعد على فتح الشهية ويمكنك تناول كمية كبيرة منه بجانب كوب من الشاي.

مكونات تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي المالح

2 كوب إلا ربع دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

2 ملعقة من الحليب البودر.

نصف كوب زيت.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق من الحليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة خل.

رشة من الفانيليا.

ملعقة من الملح الخشن.

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المالح

بسكويت الشاي من الأشياء المميزة جدًا التي يتم تناولها بجانب كوب من الشاي على الإفطار والعشاء، ومن قرب عودة المدارس بدأ الأمهات والسيدات بالاستعداد ومعرفة وصفات جديدة لتحضيرها للأطفال لأخذها المدارس، ومن المقبلات السريعة والخفيفة التي يفضلها الأطفال والشباب هو البسكويت، وسنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لتحضير البسكويت من المنزل وهي:

في وعاء كبير وعميق نضيف البيضة و السكر و الفانيليا ونأتي بالمضرب اليدوي ونقوم بضرب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الزيت والخل الأبيض ونستمر في التقليب والضرب حتى يمتزجا.

نقوم بنخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر وربع ملعقة الملح والحليب البورد ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف المكونات الجافة على البيض بالتدريج مع التقليب والعجن المستمر حتى تحصلين على عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد.

يمكنك إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة وهذا باختلاف نوع الدقيق.

نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفرد عجينة بسكويت الشاي الاقتصادي المالح على الرخامة حتى يصبح سمك العجينة 1 سم.

نأتي بالقطاعة و نقوم بتشكيل البسكويت الشكل الذي تريدة أو التي تفضلية.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ثم نبدأ في رص قطع بسكويت الشاي الاقتصادي المالح في الصينية.

بفرشاة نقوم بمسح قطع البسكويت بالحليب ثم نقوم برش الملح الخشن.

ثم يوضع في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة أو حتى يأخذ لون ذهبي من الأعلى و الأسفل.

بعد ذلك يخرج من الفرن ويترك ليبرد تماما، ثم يقدم إلي الطعام بجانب كوب من الشاي وبالصحة والهنا.

أسرار نجاح بسكويت الشاي المقرمش

هناك طرق كثيرة لعمل البسكويت وقدمنا لكم طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش المالح، وسنقدم لكم بعض الأسرار لنجاح تحضيره من المنزل وهي: