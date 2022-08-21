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طريقة عمل دجاج كودو ساندوتش بنفس الطعم الأصلي وبمكونات بسيطة نقدمها لك الآن، ساندوتش دجاج كودو من السندوتشات المفضلة لأطفال المدارس وهو ساندوتش نفيد ومغذي لاحتوائه على الدجاج والخضروات، ولكن ما رأيك أن نحضره منزلياً، الدجاج من الأكلات عالية البروتين والتي تحتوي كذلك على فيتامينات ومعادن، ومن الممكن أن تتناول الدجاج بشكل يومي أو شبه يومي، فهو لا يحتوي على معادن ثقيلة تسبب لك مشاكل صحية إذا ما قورن باللحوم الحمراء، تنوع وصفات الدجاج يساعدك على تناول الدجاج بدون ملل، تعرف على كيفية تحضير ساندوتش الدجاج المشوي مثل كودو. مقادير دجاج كودو ساندوتش 2 من صدور الدجاج مخلية من العظم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة.

نصف ملعقة صغيرة زعتر جاف.

رشة بابريكا.

بصل وثوم باودر.

ملعقتين كبار صويا صوص.

ملعقة كبيرة زيت.

بصلة كبيرة مقطعة إلى جوانح.

5 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح أو مفروم.

حبة فلفل أخضر شرائح.

كاتشب ومايونيز وصوص الخردل. للتقديم صوصات كاتشب ومايونيز وخردل.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

أوراق الخس.

خبز بريوش أو صامولي.

بطاطس مقلية. طريقة عمل دجاج كودو ساندوتش تقطع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة ثم تُتبل بالبصل والثوم الباودر والبابريكا والكاتشب والمايونيز والخردل وصوص الصويا، ثم يُضاف ملح وفلفل وكمون وكزبرة وزعتر وبابريكا ونترك قطع الدجاج في تلك الخلطة لمدة ساعة على الأقل مع ضرورة حفظها بالثلاجة.

في مقلاة ساخنة توضع ملعقة من الزيت ثم تترك حتى تسخن، ثم توضع شرائح الدجاج المتبلة وتترك على نار عالية مع التحريك حتى تنضج “بعد 10 دقائق تقريباً”.

في مقلاة أخرى نضع شرائح البصل وشرائح الثوم ونحركها قليلاً ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر ونحرك لعدة دقائق.

نخلط البصل والثوم والفلفل مع شرائح الدجاج.

نجهز الساندوتش، يُفتح خبز البريوش وتوضع به الصوصات ثم شريحة الخس وشرائح الطماطم، ثم يُضاف خليط الدجاج الساخن، تلك المكونات بإمكانها عمل 4 سندوتشات من الحجم الكبير.

تُقدم السندوتشات ساخنة إلى جانب البطاطس المقلية. عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج كودو ساندوتش بأسرع وأسهل الخطوات - ثقفني

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