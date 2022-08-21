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تتعرض البشرة دائما للأتربة والعوامل الجوية بالإضافة إلى تصبغات الشمس وحروقها ومن أفضل طرق علاج البشرة وترطيبها هو ماسك البشرة القهوة الذي يعمل على علاج حروق وإلتهابات الشمس بالإضافة إلى منح البشرة الترطيب والنعومة وتنظيفيها من الشوائب والأوساخ والأتربة وأثار الحبوب. مكونات عمل ماسك القهوة ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

3 ملاعق كبيرة من الحليب. طريقة عمل ماسك القهوة في وعاء صغير نضيف فيه القهوة والكاكاو الخام والحليب. نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نضع الماسك على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نقوم بتدليك البشرة لمدة دقائق ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء. مكونات عمل ماسك القهوة للبشرة الدهنية 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

4 ملاعق كبيرة من الماء. طريقة عمل ماسك القهوة للبشرة الدهنية في وعاء صغير نضيف القهوة واللبن البودر والماء ونمزجهم جيدا. ثم نضع الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة بماء جيدا. مكونات عمل ماسك القهوة بالعسل ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. طريقة تحضير ماسك القهوة بالعسل في وعاء صغير نضيف العسل الأبيض والقهوة ونمزجهم جيدا حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم غسل البشرة بالماء جيدا. تكرر الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا. مكونات عمل ماسك القهوة لتقشير البشرة ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير البشرة في وعاء صغير نضيف القهوة والحليب ونمزجهم جيدا ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ. ثم نضع الماسك على الوجه والرقبة ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء البارد لقفل المسام. مكونات عمل ماسك القهوة لترطيب البشرة 2 ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من القهوة. طريقة عمل ماسك القهوة لترطيب البشرة في وعاء نمزج القهوة بماء الزهر ونضعه على البشرة لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بتدليك البشرة لمدة خمس دقائق ثم نغسل البشرة بماء دافئ جيداً. عمر شويل - جدة طريقة عمل ماسك القهوة للبشرة الدهنية - ثقفني

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