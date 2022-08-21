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كيكة الرواني, من أشهر حلويات المطبخ اليمني وهي لذيذة الطعم وسهلة التحضير ولها العديد من الفوائد فهي سريعة الهضم للأشخاص الذين يعانون من سوء الهضم كما تساعد كيك الرواني على تقوية جهاز المناعة وتعمل على تحسين الكلى ولكي تحصلي على كيكة رواني ناحج يجب عليكي إستخدام شربات خفيف جدا لكيك الرواني وتكون الكيك بارد عند وضع الشربات الساخن ويمكنك تقطيع الكيك قبل وضع الشربات ليتغلغل داخل الكيك جيدا قدمي كيك الرواني لأطفالك فهي مفيدة ومغذية لهم جدا وقدميها في مناسباتك المختلفة كأعياد الميلاد وغيرها. مكونات تحضير كيكة الرواني كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب من السكر الأبيض.

5 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند. مقادير شربات كيك الرواني نصف كوب من عسل النحل الأبيض.

2 كوب من الماء الساخن. لتزين كيكة الرواني نحتاج إلى:- 3 كوب من جوز الهند.

3 كوب من الفستق المجروش. طريقة تحضير كيكة الرواني لتحضير أشهى كيكة رواني أولاً نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والسكر والفانيليا ونقوم بخفقهم جيدا بإستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق أخر نضع فيه الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند والملح والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا. ثم نقوم بإضافة خليط المكونات الجافة إلى مزيج البيض مع الإستمرار بالخفق الجيد. نستمر بالخفق جيداً حتى نحصل على قوام ناعم لكيك الرواني. ثم نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزيت ونضيف فيها كيك الرواني. ثم نقوم بإدخال صينية الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط وتترك لمدة أربعون دقيقة. بعد ذلك نقوم بإخراج كيك الرواني من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما. ثم نقوم بإضافة العسل الأبيض إلى الماء الساخن ونقلبهم جيدا أو يمكنك عمل الشربات المعتاد ولكن يجب أن يكون خفيف جدا. ثم نسقي كيك الرواني بالشربات ونزين الوجه بجوز الهند والفستق المجروش ثم نقطعها ونقدمها. عمر شويل - جدة كيفية عمل كيكة الراوني للشيف نادية السيد - ثقفني

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