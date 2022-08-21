نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل مقشر رهيب: سيزيل سواد 20 عام من أول استخدام فوريي تبييض رهيب 2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا والخل مقشر رهيب ، حيث يعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي تبييض البشرة مهما كان درجات السمار من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل مقشر رهيب لتفتيح البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي نتائجه السحرية يزيل سواد20عام سيصدمك من النتائج الرهيبة2022.
مكونات عمل النشا والخل مقشر رهيب لتبييض البشرة مهما كان درجات السمار من اول استخدام فوري
سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل مقشر النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-
- ملعقتين من النشا.
- ملعقتين من خل.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة..
- ربع كوب من ماء الورد.
- نصف ملعقة من زيت الليمون.
طريقة التحضير
نتعرف الآن علي طريقة سهلة لتحضير النشا وخل السحري في المنزل للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء كبير ثم نضع بداخلة خل والنشا والحليب البودرة ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي.
- ثم نضيف زيت الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.
طريقة الاستخدام
نتعرف الآن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-
- نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا بكل سهولة ثم نضيف طبقة من الخليط عليها بتساوي.
- نترك الخليط علي البشرة ونتركها لمدة تتراوح من بين ربع ساعة إلي نصف ساعة ثم غسل البشرة.
- نكرر العملية ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.
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