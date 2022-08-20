طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية بقوام متماسك ومذاق لا يقاوم وشهي للغاية

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كفتة الحاتي الأصلية ، من أشهر أنواع الكفتة ومفضلة لدي الكثيرين لما تتميز به من مذاق لذيذ وقوام مميز ونكهة شهية، كما أن طريقة تحضيرها غاية في البساطة، كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع السلطات مثل سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو، وكذلك يمكن تناولها مع العديد من أنواع الخبز المميزة.
كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة للغاية يمكن تحضيرها في المنزل مثل طريقة عمل كيكة القهوة بكريمة القهوة المميزة واللذيذة، أو طريقة عمل وصفة بسكويت النشا بالحليب البودرة سريع التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية.
مكونات كفتة الحاتي الأصلية
يكمن سر مذاق هذا النوع من الكفتة في توابلها البسيطة، فهي لا تحتوي على الكثير من البهارات فقط الملح والفلفل ورشة بسيطة من جوزة الطيب وستكون النكهة والمذاق مميزان للغاية، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- كيلو إلا ربع من اللحم المفروم الطازج من منطقة الضلع والكتف.
- ربع كيلو من اللية.
- بصلتين مبشورين.
- ثلاث ملاعق من البقدونس الأخضر أو الكزبرة الخضراء.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير
تحضير الكفتة عموما من أسهل ما يكون وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بفرم اللحم مع اللية ويفضل أن يكون اللحم طازج أو غير مخزن في الفريزر حتي نحصل على أفضل نتيجة ومذاق.
- ثم نقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.
- ثم بواسطة مكنة الفرم أو الكبة نقوم بفرم اللحم بعد خلطه مع جميع المكونات لمرتين لنحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط اللحم في الثلاجة حتي يرتاح لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بإحضار سيخ ونشكل عليه أصابع الكفتة.
- وبعد تشكيلها نقوم بإخراجها من السيخ ونضعها على شبكة ونضع الشبكة فوق صينية أو صاج حتي تتقطر عليه السوائل التي تسيل من الكفتة.
- ثم نضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل تسويتها.
- وبعدما تمر المدة نضع الكفتة في فرن مسخن مسبقا على أعلى درجة حرارة لمدة تتراوح من ١٠ إلي ١٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسويتها نقوم بتقديمها مع سلطة الطحينة أو نوع سلطة مفضل حسب الرغبة.
- ثم تكون الكفتة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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