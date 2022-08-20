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كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه، تلجأ الفتيات عادةً ونسبة من السيدات إلى فرد شعرهن بالحرارة سواء باستخدام السشوار أو المكواة، من أجل الحصول على شعر ناعم ومفرود، بما يسهل من تصفيفه، وعمل تسريحات شعر مختلفة وجريئة، إلا أن تعريض الشعر للحرارة بشكل مستمر يضعف الشعر ويتسبب بتساقطه وتلفه بصورة ملحوظة، بما يشعر المرأة بالانزعاج والقلق، كما يظل استخدام منتجات فرد الشعر مضراً له بشكل كبير، نظراً لاحتواء تلك المنتجات على نسب عالية من المواد الكيميائية التي تدمر الشعر، بما يستغرق وقتاً طويلاً ليعود الشعر إلى طبيعته. كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه المكونات 4 ملاعق من النشا.

ملعقتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد.

نظل نخلط المكونات، حتى نحصل على خليط كريمي متجانس القوام.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيداً، للتخلص من أي أوساخ أو أتربة عالقة بالشعر.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية، ثم نبدأ بتوزيع الكريم على أجزاء الشعر، من الجذور حتى الأطراف.

نغطي الشعر ببونيه الاستحمام، ثم نترك الكريم على الشعر لمدة ساعة كاملة.

نغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والقليل من الشامبو.

نضع القليل من البلسم على الشعر بعيداً عن الجذور، ونتركه لمدة 10 دقائق، ثم نشطفه بالماء البارد.

نكرر تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، وسنلاحظ أن الشعر يصبح مفروداً بشكل كبير مع الوقت. وصفة النشا وحليب جوز الهند لفرد الشعر الخشن وتنعيمه كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان من عصير الليمون.

3 ملاعق من النشا.

ملعقتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بإضافة حليب جوز الهند في طاسة على نار منخفضة.

أضيفي زيت الزيتون إلى الحليب في الطاسة، ثم قلبيهما جيداً حتى يمتزجا معاً.

أضيفي النشا إلى الخليط، وقومي بخلطها جيداً، حتى تتأكدي من تمام ذوبانها.

ثم أضيفي عصير الليمون إلى باقي المكونات، وقومي بتقليبهم بصورة جيدة حتى يتكون معجون سميك القوام.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

ثم وزعي المعجون على شعرك، واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو. عمر شويل - جدة كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بسرعة الصاروخ لن تصدقي شعرك سيصبح ناعم وحرير - ثقفني

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