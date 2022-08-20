طريقة عمل البرجر في البيت بأسهل وأبسط المكونات والمقاديير

تعتبر سندوتشات البرجر الشهية التي تقدم في عيش كيزر أو عيش فينو مع الصوصات المختلفة كالمايونيز والكاتشب ثم شرائح الخس من أكثر الوجبات المفضلة عند الجميع وبخاصة الأطفال، ولهذا يهموا لشرائها جاهزة من المطاعم للحصول على المذاق اللذيذ، ولكن مثل هذه السندوتشات الجاهزة تضر بالصحة بمرور الوقت لاحتوائها على دهون ثلاثية ويمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة والحصول على نفس المذاق اللذيذ.

تحضير برجر المطاعم في المنزل

كما ذكرنا سابقاً أنه يمكن تحضير برجر المطاعم في المنزل بمكونات سهلة، كما يلي:

مقدار نصف كيلو لحم مفروم بها نسبة دهون ٢٠٪.

ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

بيضة مخفوقة.

مقدار نصف ملعقة بهارات لحم صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

مقدار نصف ملعقة فلفل أسود مطحون صغيرة.

ملعقة بصل بودر صغيرة.

ملعقة ثوم بودر صغيرة.

مقدار ربع ملعقة بودرة جوزة الطيب صغيرة.

ملعقة زيت صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام: