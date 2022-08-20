نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر في البيت بأسهل وأبسط المكونات والمقاديير في المقال التالي
تعتبر سندوتشات البرجر الشهية التي تقدم في عيش كيزر أو عيش فينو مع الصوصات المختلفة كالمايونيز والكاتشب ثم شرائح الخس من أكثر الوجبات المفضلة عند الجميع وبخاصة الأطفال، ولهذا يهموا لشرائها جاهزة من المطاعم للحصول على المذاق اللذيذ، ولكن مثل هذه السندوتشات الجاهزة تضر بالصحة بمرور الوقت لاحتوائها على دهون ثلاثية ويمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة والحصول على نفس المذاق اللذيذ.
تحضير برجر المطاعم في المنزل
كما ذكرنا سابقاً أنه يمكن تحضير برجر المطاعم في المنزل بمكونات سهلة، كما يلي:
- مقدار نصف كيلو لحم مفروم بها نسبة دهون ٢٠٪.
- ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم.
- ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
- بيضة مخفوقة.
- مقدار نصف ملعقة بهارات لحم صغيرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- مقدار نصف ملعقة فلفل أسود مطحون صغيرة.
- ملعقة بصل بودر صغيرة.
- ملعقة ثوم بودر صغيرة.
- مقدار ربع ملعقة بودرة جوزة الطيب صغيرة.
- ملعقة زيت صغيرة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- في البداية يتم خلط كافة المكونات مع بعضها جيداً في وعاء مناسب حتى تتكون عجينة ناعمة متماسكة.
- ثم نحضر قوالب دائرية متساوية ونضع بها الخليط السابق، مع مراعاة تفريغها من المنتصف للحصول على قطع برجر ذات مقاسات متساوية، وقبل كل ذلك يجب دهن القوالب بزيت قليل قبل وضع اللحم فيها حتى يتم تفريغها بكل سهولة.
- بعد ذلك نحضر مقلاة تيفال غير لاصقة ونضع بها ملعقة زيت كبيرة ثم نسخنها جيداً على نار عالية ونبدأ بوضع قطع البرجر في الزيت والانتظار لمدة دقيقة ونقلبها على الوجه الآخر، ويستمر تقليب البرجر كل دقيقة على الجهتين لمدة سبع دقائق.
- بعدما نرفع البرجر من المقلاة نضع الخبز على من الداخل لمدة نصف دقيقة على النار ليأخذ من طعم البرجر، ثم نرفع الخبز.
- بعد ذلك نضع على الخبز من الداخل شرائح الجبنة الشيدر والكاتشب مع المايونيز ثم قطعة البرجر وعليها شرائح الخس والبصل وقطع الخيار المخلل ويمكن أيضاً إضافة المشروم المطبوخ.
- وفي النهاية يقدم ساندوتش البرجر الشهي مع البطاطس المقلية والعصير أو البيبسي بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البرجر في البيت بأسهل وأبسط المكونات والمقاديير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.