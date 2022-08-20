خبز الشوفان المشبع طري وصحي للريجيم

خبز الشوفان المشبع، خبز الشوفان المشبع يعد من أفضل أنواع الخبز المشبع، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، التي يحتاجها الجسم أثناء اتباع الرجيم، مما يجعل الصغار والكبار يحبون تناوله، حتى يساعدهم على خسارة الوزن بسهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل خبز الشوفان المشبع.

مكونات وطريقة عمل خبز الشوفان المشبع:

كأس حليب سائل.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر السويتال.

كوب كبير من الشوفان الخشن.

أربع كؤوس كبيرة من الشوفان الناعم.

ربع كأس كبير من حبوب الكينوا.

٥٥ جرام من بذور الشيا.

ربع كأس كبير من بذور الكتان.

٦٠ جرام من قشور السليوم.

عبوتين من الزبادي اللايت.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة صغيرة من الكمون.

باكيت بيكنج باودر.

طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع:

ضعي حبوب الكينوا، وبذور الكتان، والخميرة في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليهم سكر سويتال، والشوفان الخشن، والشوفان الناعم، وبذور الشيا، وقشور السليون، ثم اخلطيهم. ضيفي الزبادي اللايت، وزيت الذرة، والكمون، والملح، والبيكنج باودر والحليب، ثم ادمجي جميع المكونات لمدة عشر دقائق، حتى يصبحوا عجينة متماسكة. قومي بفرد عجينة خبز الشوفان، ثم قطعيها إلى عدة مربعات متساوية الحجم، ثم رصيها على سطح صينية. ضعي الصينية على حرارة ١٨٠ درجة مئوية في الفرن، ثم اتركيها حتى ينضج خبز الشوفان المشبع ويصبح جاهز للتناول.

مكونات وطريقة عمل خبز الشوفان المشبع بالحمص:

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

تسعة جرام من العسل الطبيعي.

بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من الحمص المهروس.

كأس إلا ربع كبير من عين الجمل المطحون.

ثلث كوب كبير من بذر الكتان الناعم.

ربع كوب كبير من جنين القمح.

كأس كبير من الشوفان الناعم.

ربع كوب كبير من الجزر المبشور.

خمسون جرام من بذور الشيا.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع بالحمص:

امزجي العسل مع مقدار الماء الدافئ والخميرة جيدا، ثم اتركيهم حتى يتفاعلوا.