هيخليكي ملكة جمال.. كريم ميبو وماء الورد المبهر لتبيض الوجه وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع من أول استعمال

أصبحت مشكلة اسمرار البشرة والجسم وتواجد البقع الداكنة من الامور التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات حيث نجد أن الكثير من هؤلاء يعاني من تراكم طبقات الجلد الميت على الوجه وأثار الحبوب التي تترك بقع على الوجه واختلاف لون البشرة الناتج عن أشعة الشمس ونجد أيضا إلى جانب ذلك فيعاني البعض أيضا من الاسمرار في الجسم وتواجد البقع الداكنة به وخاصة في منطقة الركبة والرقبة والمناطق الحساسة والاكواع وتحت الأبط لذلك قام الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن طرق فعالة لتفتيح البشرة والجسم وتم إيجاد كريم ميبو وماء الورد وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال هذا المقال.

وصفة كريم ميبو وماء الورد

نجد أن كريم ميبو من المكونات الاساسية لهذه الوصفة وهو يستخدم في علاج الحروق ويكون بمثابة مضاد حيوي واسع المدى وسوف نوضح المكونات اللازمة لهذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة كريم ميبو.

ملعقة نشا.

ملعقة جل صبار.

ماء ورد حسب الحاجة.

طريقة تحضير وصفة كريم ميبو وماء الورد

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والكريم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع جيل الصبار مع التقليب المستمر.

نضع مع الورد بالتدريج حسب الحاجة حتى نحصل على قوام كريمي.

نغسل الوجه أو الأماكن الداكنة في الجسم قبل وضع الوصفة للتخلص من العرق والأوساخ.

نقوم بتنشيف تلك المناطق جيدا والوجه ثم نقوم بوضع الوصفة عليه مع عمل حركات دائرية.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه أو أماكن الجسم بعد ٢٠ دقيقة وسوف نلاحظ مدى تفتيح تلك الأماكن.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة فعالة وفي وقت قصير.

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