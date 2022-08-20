بدون فرن حضري أصابع البطاطس بالسمسم بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

أصابع البطاطس بالسمسم ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي يتم إعدادها داخل المنزل دون الحاجة إلي الفرن، مكوناتها سهلة واقتصادية، فهي لا تحتاج إلي الدقيق الأبيض يتم تحضيرها فقط من البطاطس المسلوق والنشا وبعض من البهارات الأخرى، لها طعم شهي جداً وتمتاز بقوام هش ومقرمش كما أنها تتميز بنكهة السمسم الشهية التي تعطى لها طبقة مقرمشة من الخارج ونكهة رائعة جداً، يمكن إعدادها بشكل يومي وتقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء فهي من الأطباق اللذيذة والسهلة والسريعة وتعد من أشهي وألذ الأكلات التي يقبل عليها الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع البطاطس بالسمسم بدون فرن بطعم رائع وشهي.

مكونات عمل أصابع البطاطس بالسمسم

يتم تحضير هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من دقيق من نشا ذرة(70 جرام).

للتزين

سمسم.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع البطاطس بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقطيع حبات البطاطس إلي مكعبات صغيرة بعد تقشيرها، ثم تغسل بالماء جيداً. ثم توضع قطع البطاطس في وعاء وتغمر بالماء، ثم توضع على نار متوسطة وتترك حتي تغلي لمدة حوالي ربع ساعة. نطفئ النار ثم تصفى قطع البطاطس من الماء جيداً، ثم توضع في إناء آخر ويتم هرسها باستخدام شوكة الطعام حتي تصبح ناعمة. ثم نضيف إليها الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف النشا ونعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة.

طريقة التشكيل

نبدأ بدهن اليد بالقليل من الزيت ثم نقوم بأخذ قطعة من خليط البطاطس، ثم نقوم بتشكيلها على سطح صلب ومستوي على شكل إصبع طويل. أو يمكن استخدام كيس من أكياس الحلواني يوضع به خليط البطاطس، ثم يشكل على شكل أصابع طويلة. بعد ذلك توضع أصابع البطاطس في السمسم حتي تتغطى به تماماً، ثم ترص على صينية مبطنة بورقة من ورق الزبدة. نكرر نفس الخطوات حتي تنتهي كمية البطاطس المتوفرة لدينا. ثم توضع مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت على نار متوسطة حتي تسخن، ثم توضع أصابع البطاطس في الزيت الساخن. ثم تترك لكي تقلي لمدة 10دقائق حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها على ورق المطبخ حتي تجف من الزيت، ثم تقدم بالهنا والشفا.

خطوات هامة لنجاح عمل أصابع البطاطس

يجب أن تسلق حبات البطاطس جيداً حتي تصبح ناعمة ويجب تقشيرها قبل السلق وتقطيعها إلي قطع صغيرها حتي تنضج بشكل سريع. يفضل أن يتم هرس البطاطس وهي ساخنة أو دافئة فلا تترك حتي تبرد. نحرص على استخدام كمية وفيرة من الزيت ويفضل أن تكون درجة حرارته متوسطة.

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