سحر الخميرة القنبلة النارية لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة وشد التجاعيد وازالة سواد 20 سنة وهتبقى قشطة منورة

سحر الخميرة القنبلة النارية لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة ، الخميرة لتفتيح الأماكن الحساسة من المكونات المميزة للعناية بالجلد في المناطق الخاصة، حيث يعتبر الجلد فيها حساسًا جدًا لأن المواد التي تستخدم في تلك المنطقة تأثيرها يكون كبيرًا، وكذلك تتعرض للاسمرار بسبب التفاعل مع العرق والتغطية بملابس غير مناسبة وما إلى ذلك، وفي الأصل تحدث مشكلة اللون الغامق بسبب ما تلاقيه هذه المنطقة من ظروف غير مناسبة لحساسيتها، مثل ارتداء ملابس من الأقمشة غير مناسبة أو تزايد العرق فيها، والخروج خارج المنزل لفترة طويلة دون التمكن من التهوية الجيدة لها، وفيما يلي سنستخدم الخميرة للقضاء على كل تلك المشكلات.

سحر الخميرة القنبلة النارية لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة

المكونات:

خميرة حية.

حليب.

الطريقة:

ستأخذي الخميرة الحية وتضعيها في طبق صغير.

باستخدام الملعقة فككيها من بعضها، ثم ضعي عليها باستخدام الملعقة قدرًا من اللبن السائل.

ويستحسن أن لا يكون دافئًا، أو يكون في درجة حرارة الغرفة.

وزعي الخليط على المناطق التي ترغبين في تفتيحها ولا تنتظري وقت محدد.

كل ما يطلب منك تركها حتى تجف تمامًا على جلدك.

فككيها بعناية من على الجلد ثم نظفيها ببعض الماء.

استخدمي بعدها بعض الماء المثلج أو قطعة الثلج ومرريها على هذه المنطقة، ورطبي بعد ذلك ببعض من زيت اللوز الحلو.

أسباب اسمرار المناطق الحساسة