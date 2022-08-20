نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض الاميرات.. ماسك كريم بانثينول والنشا لتبيض جبار بدون ليزر او تقشير والنتيجة أكثر من رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك كريم بانثينول والنشا يعد من أكثر المكونات التي تكون متاحة في أي منزل، هذا بجانب أن كريم بانثينول يكون من المرطبات الجيدة وكذلك يعمل على تبيض البشرة، أما عن النشا فهو يقوم بشد البشرة ويقوم بإخفاء المسام التي تظهر في البشرة وخاصًة إذا كانت البشرة واسعة، كما يساعد في التخلص من التجاعيد وما شابه ذلك.

ماسك كريم بانثينول والنشا

من أحد المشاكل التي تواجهها أي فتاة أو سيدة بل ويعانوا منها هي تواجد يقع داكنة بالجسم، لذا بإمكانك أن تقوم باستخدام ماسك كريم بانثينول والنشا حيث يقوم بالتخلص من النمش وكذلك يقضي على التجاعيد ويقوم بتجديد خلايا البشرة وتنقيتها ويمكن تحضير ماسك كريم بانثينول والنشا من خلال المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

وملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

وملعقة صغيرة من اللبن البودر.

طريقة تحضير هذه المكونات

إحضار وعاء ويتم وضع فيه كريم البانثينول والنشا وكذلك زيت الزيتون ويضاف

إليهم لبن البودرة، ويتم التقليب جيدًا حتى يصبح خليط كريمي من السهل فرده على البشرة.

يتم غسل البشرة جيدًا باستخدام الغسول الخاص بك، ويتم وضع الخليط على البشرة

ويفرد جيدًا، ويترك حتى مرور ما يقرب من 15 دقيقة، ويتم غسله بالماء البارد.

يكرر المايك مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا والزبادي

يعد الزبادي من المواد التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وذلك لأن الزبادي تكون غنية بالأحماض التي تعمل على تغذية البشرة ونستيع اعداد ماسك النشا والزبادي مع كيم البانثينول كما يأتي:

المكونات

معلقة نشا ذرة.

معلقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

طريقة تحضير الخلطة

يتم مزج النشا والزبادي وكريم البانثينول معًا حتى يتم التجانس فيما بينهم.

بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدًا.

ثم يتم فرد الخليط عليه، ويترك حتى مرور ما يقرب من 30 دقيقة.

بعد ذلك يغسل الوجه باستخدام الماء الدافئ.

ثم يتم تكرارها حوالي 3 مرات في الأسبوع حتى تحصلِ على النتيجة المرادة.

ما هي فوائد كريم بانثينول للبشرة؟

يتواجد كثير من الفوائد التي يعطيها كريم بانثينول للبشرة ومنها:

يقوم بحماية البشرة من إصابتها من التجاعيد كما يقوم بإزالة الخطوط الدقيقة.

كما يمكن استخدام كريم بانثينول كمقشر للبشرة، ولن تواجه أي جفاف في البشرة أو حتى التهابات بالبشرة.

أيضا يقوم بالتخلص من تشقق الكعبين ويمنحهم النعومة وكذلك اللمعان.

كما يقوم بالتخلص من خلايا الجلد الميتة وكذلك يتخلص من جميع البثور السوداء المتواجدة في البشرة.

علاوة على ذلك يعمل كريم بانثينول على تفتيح المناطق الداكنة التي توجد بالجسم.

وعلاوة على ذلك تجد أن مشاكل البشرة التي تبدأ من الجفاف وتنتهي بالاسمرار كثير من السيدات والفتيات يعانوا منها، لذا قمنا بتوضيح ماسك كريم بانثينول والنشا حيث يقوموا بتبيض البشرة وشد التجاعيد المتواجدة فيها، كما تجد أن كريم بانثينول يمكن استخدامه كمرطب للبشرة بشكل يومي.