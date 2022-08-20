البسبوسة بالزبادي والقشطة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة تذوب في الفم

البسبوسة بالزبادي والقشطة ، من ألذ وأشهى أنواع البسبوسة التي يتم صنعها، والتي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائها جاهزة من المحلات، لمذاقها الغني والمميز، كما أنها من الحلويات التي تنتشر بكثرة في الوطن العربي، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، وبمذاق لذيذ ورائع، وتتميز هذه البسبوسة بقيمتها الغذائية، نظرًا لاحتوائها على الزبادي والقشطة، بالإضافة إلى السميد المعروف بفوائده الصحية، كما يمكنكم تجربة حلويات بنكهات مختلفة، وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات البسبوسة بالزبادي والقشطة

تتكون البسبوسة بالزبادي والقشطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة خل.

كوب زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب ونصف سميد متوسط.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

شربات خفيف بارد.

مقادير القشطة

2 ملعقة كبيرة سميد متوسط.

3 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ونصف حليب.

علبة قشطة (200 مل).

ملعقة كبيرة ماء الزهر.

للتزيين

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: