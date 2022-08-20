البسبوسة بالزبادي والقشطة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة تذوب في الفم

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البسبوسة بالزبادي والقشطة ، من ألذ وأشهى أنواع البسبوسة التي يتم صنعها، والتي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائها جاهزة من المحلات، لمذاقها الغني والمميز، كما أنها من الحلويات التي تنتشر بكثرة في الوطن العربي، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، وبمذاق لذيذ ورائع، وتتميز هذه البسبوسة بقيمتها الغذائية، نظرًا لاحتوائها على الزبادي والقشطة، بالإضافة إلى السميد المعروف بفوائده الصحية، كما يمكنكم تجربة حلويات بنكهات مختلفة، وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات البسبوسة بالزبادي والقشطة
تتكون البسبوسة بالزبادي والقشطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، وهي كالآتي:
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة خل.
- كوب زبادي.
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب ونصف سميد متوسط.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- شربات خفيف بارد.
مقادير القشطة
- 2 ملعقة كبيرة سميد متوسط.
- 3 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 كوب ونصف حليب.
- علبة قشطة (200 مل).
- ملعقة كبيرة ماء الزهر.
للتزيين
- جوز الهند.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والخل، ثم نخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف الزيت النباتي والزبادي ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف السميد والبيكنج بودر ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نحضر صينية مقاس 28 × 28 سم وندهنها بالزيت.
- ثم نسكب فيها نصف كمية البسبوسة ونساويه.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 10 دقائق حتى يتماسك الخليط فقط.
- بعد ذلك نحضر القشطة، نحضر حلة ونضيف إليها السميد والنشا والسكر، ثم نخلطهم جيدًا.
- ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.
- بعد ذلك نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها القشطة ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف ماء الزهر ونقلب جيدًا.
- ثم نخرج صينية البسبوسة من الفرن بعد مرور 10 دقائق، ثم نوزع فوقها القشطة ونساويها جيدًا.
- بعد ذلك نوزع فوقها الكمية المتبقية من خليط البسبوسة ونساويه جيدًا.
- ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونتركها لمدة 25 دقيقة تقريبًا حتى تنضج.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نسقي البسبوسة مباشرة وهي ساخنة بالشربات البارد، ثم نتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة، ثم نقطع البسبوسة مربعات ونزينها بجوز الهند.
- ثم نقدم البسبوسة بالزبادي والقشطة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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