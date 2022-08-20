مش هتصدقى طول رموشك فى 3 أيام ..اقوى خلطة تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكون واحد رخيص جدا وموجود فى كل منزل والنتيجة سحرية

مش هتصدقى طول رموشك فى 3 أيام ، طولي رموشك وكثفي حواجبك بمكون من البيت يساعدك في الحفاظ على رموشك وصحتها وفي نفس الوقت يطيلها ويكثفها دون القلق عليها مستقبلًا، فمنطقة العيون بوجه خاص لا يمكن أن نخاطر فيها بأي مكونات غير معروفة، وفي نفس الوقت فهي مهمة، وتحتاج لأن تكون قوية من أجل التمكن من الوفاء بدورها في حماية العيون، ومن هنا سنوضح لك بضعة طرق لإطالة رموشك، وتكثيف حاجبيك وكلها طبيعية.

مش هتصدقى طول رموشك فى 3 أيام

هذا المكون هو الأشهر على الإطلاق في مجال إنبات الشعر وتكثيفه، حيث أنه من الممكن أن تستخدميه لإطالة رموشك بالطريقة التالية:

اخلطي البعض من زيت الخروع مع فيتامين إي، ومن ثم امزجيهما.

ضعيهما في عبوة خاصة، أو يمكنك استخدام عبوة المسكرا لو توافرت لديك واحدة فارغة.

إن وضعتهما في عبوة عادية استخدمي قطنة مبللة قليلًا بالخليط، ومرري على الجفون قبل النوم.

بينما لو كنت استخدمت عبوة المسكرا فاستخدميها كالمسكرا تماما ليلًا، واغسلي عيونك في الصبيحة.

التزمي بهذه الوصفة أسبوعيًا لنتائج أفضل.

الفازلين لإطالة الرموش و تكثيف الحاجبين

من الممكن أن تلجأي للفازلين إن أردت ذلك، وذلك بدون أي إضافات.

استخدمي قطنة، وخذي عليها بعضا من الفازلين، ثم افركي بها منطقة الرموش.

دلكي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ويفضل أن تستخدميه قبل النوم.

اغسلي وجهك صباحًا ولا تدعي أي شيء يدخل إلى عينيك.

كرري فعل ذلك بصورة يومية لأفضل رموش.

البيض لتكثيف الرموش والحواجب

هنا ستحتاجي لفصل بياض البيض عن صفاره، وتضعي البياض في طبق وتبدئي برجه.

ضعي عليه البعض من زيت الزيتون، مع التقليب.

وزعي الخليط على الرموش بفرشاة مناسبة، على أن تستخدمي التدليك لبعض الوقت، ثم تنتظري جفاف الخليط، وبعدها تغسليه من وجهك.

هذه الوصفة أيضًا يومية ومناسبة للتكرار.

تطويل الرموش وتثقيل الحواجب بالشاي الأخضر

هذه الوصفة تتطلب منك أن تقومي باحضار بعضًا من الشاي الأخضر ثم وضعه في البراد مع بعض الماء النظيف.