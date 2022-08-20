لو جالك ضيف فجاة.. اروع فطائر هشة لشرب الشاي سريعة واقتصادية وخفيفة واسفنجية كالقطن بدون فرن مش هتبطلى تعمليها من حلاوتها

لو جالك ضيف فجاة.. اروع فطائر هشة لشرب الشاي ، حضري معنا فطائر هشة للشاي، فهي من أرق أنواع الفطائر التي يمكنك تناولها مع الشاي للاستمتاع بطعمها رائع كما أنها مناسبة لتتناوليها في أي وقت مع فنجان الشاي ولذلك كانت هناك عدة طرق لصنعها والاستفادة منها والاستمتاع بها في أي الوقت لذلك عليك أن تتعلمي كيفية صنعها للاستمتاع بها في أي وقت.

لو جالك ضيف فجاة.. اروع فطائر هشة لشرب الشاي

إن كنت تريدين تحضير هذه الفطائر في منزلك فحضري المكونات التالية:

نصف كيلو دقيق.

بيضتين.

ربع كوب سكر.

كيس خميرة.

زبدة.

حليب.

ملح.

زيت.

فانيليا.

سكر مطحون.

الطريقة:

ستحتاجي فقط للبدء بالسكر في وعاء مناسب ثم وضعه مع بعض الخميرة.

بعدها ضعي عليه الزبدة على أن تكون ذائبة وأضيفي معها باقي المكونات واستمري بالعجن حتى تحصلي على عجينه متماسكة.

إن احتجت إضافة سوائل لتليين للعجين بامكانك زيادة اللبن ولكن لن تحتاجي في الغالب.

تغطي العجينة جيدًا وضعيها في مكان دافئ حتى يكتمل تخمرها وتتضاعف كميتها.

جهزي منطقة العمل الخاصة بك وافرديها بالدقيق ثم افردي عليها العجينة بالنشابة.

إن كانت لديك قوالب لتشكيل العجين ابدأي بتقطيعها بالأشكال التي ترغبين فيها.

تاكدي من أن العجينة ليست سميكة جدا ولا يزيد سمكها عن نصف سم.

رصي القطع في صينية الفرن وانتظري بعدها حوالي ربع ساعه أخرى ليزداد حجمها مرة أخرى.

بعد التأكد من أن العجائن تم تخميرها في الصينية سخني الزيت على درجة 180 ثم ضعيها فيه بعد أن تتأكدي من سخونته.

حينما تخرجينها من جديد ضعيها على مناشف ورقية بالمطبخ لكي تمتص أي زيوت زائدة فيها.

اخلطي سكر البودر مع بعض الفانيليا ثم رشي رشة بسيطة على الوجه ورصيها في أطباق بشكل جميل ثم قدميها لأفراد أسرتك.

نصائح لنجاح فطائر الشاي

من الممكن أن تتبعي التالي للحصول على عجينة مميزة تنتج لك فطيرة ممتازة الصنع ورائعة الطعم، وهي كما يلي: