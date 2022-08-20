أروع طريقة عمل الخبز السائل بدون خميرة لجميع أنواع السندويتشات

طريقة عمل الخبز السائل ، يبحث الجميع عن طريق تحضير الخبز في المنزل بوصفات سريعة وبسيطة، حيث أن الخبز من الأكلات التي لا يستغنى عنها الجميع في كافة الوجبات سواء كان في الإفطار أو العشاء أو الغذاء، وتحتاج ربات البيوت في أغلب الأوقات إلى تحضير الخبز الصابح بدون الحاجة للشراء في الأوقات التي تحتاجه إليه، ولذلك أصبح من الممكن لها القيام بذلك عن طريق عمل الخبز السائل والذي يتم تحضيره في الطاسة أو المقلاة على البوتوجاز بدون الحاجة لأي مواد كثيرة سواء كان خميرة أو فرن أو غير ذلك من المكونات، وأيضًا في وقت قياسي لا يتخطى العشرة دقائق.

طريقة عمل الخبز السائل

لا يحتاج الخبز السائل إلى الكثير من المكونات أو الكثير من الوقت، فيمكن تحضيره بكل بساطة عند الحاجة، فقبل الوجبة التي تحتاج بها ربة المنزل إلى الخبز يمكنها القيام بتحضيره، فهو لا يحتاج سوى الدقيق والماء والملح ليصبح خبز صالح لاستخدامه في كافة الأكلات التي تحتاج إليها من الفتة والوجبات السريعة، وأيضًا لعمل السندويتشات المتنوعة بكل بساطة ومذاق لا يقاوم.

ويمكن تحضير خبز الطاسة السائل عن طريق المكونات التالية :

3 أكواب من الدقيق.

3 أكواب من الماء.

معلقة من الملح.

خطوات تحضير خبز الطاسة

في وعاء نظيف يضاف الماء والدقيق والملح مع خلط كافة المكونات جيدًا باستخدام اليد أو المضرب اليدوي لضمان عدم وجود أي تكتلات بداخل الخليط.

يجب الاستمرار في الخلط حتى التأكد من الحصول على قوام ناعم، يمكن أن تحتاج بعض أنواع الدقيق إلى ربع كوب ماء إضافي.

يغطى الخليط بعد الخلط بورق بلاستيكي ويترك لمدة دقائق حتى إعداد المقلاة.

في مقلاة غير لاصقة تدهن بواسطة منديل مبلل بزيت قليل حتى لا تجف، ويوضع بها القليل من الخليط في كل مرة.

يوزع الخليط في المقلاة كما يوزع خليط الكريب بسرعة كبيرة حتى لا يلتزق.

يترك الخليط على نفس الجانب حتى يجف من الأسفل وتبدأ الفقاقيع الصغيرة في الظهور وتقلب إلى الجانب الآخر.

بعد أن تبدأ العجينة في الانتفاخ بالضغط عليها بمعلقة بلاستيكية تنقل إلى طبق لعمل باقي الكمية.

يوضع الخبز في إناء ويغطى بقطعة من القماش ليصبح طريًا كما هو حتى انتهاء الكمية المطلوبة، ومن الممكن حشوه بأي من الحشوات المفضلة سواء المالحة أو الحلوة.