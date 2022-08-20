كنز رباني الخميرة لتبيض البشرة وتوحيد لونها وتسمين الخدود

كنز رباني الخميرة لتبيض البشرة ،تبيض البشرة بالخميرة من الوصفات القوية للغاية للقضاء النهائي على أي نوع من أنواع التصبغ الناتج عن حروق الشمس أو الذي يكون بسبب الكلف، ومن خلال التقرير القادم نعرض أهم المعلومات حول أبرز المكونات التي من الممكن أن نستخدم فيها الخميرة للحصول على البشرة بيضاء خالية من الشحوب عن طريق تطبيق خلطات الخميرة الفعالة، والتي من الممكن أن تستخدم على جميع أنواع البشرة، وإليكم في هذا التقرير أهم المكونات المستخدمة مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير.

كنز رباني لتبيض البشرة وتوحيد لونها

تبيض البشرة بالخميرة

من الممكن أن يتم تبيض البشرة بالخميرة من خلال إحضار مكونات متميزة، ومن أبرزها ما يلي في النقاط التالية:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الفيتامين إي.

ملعقة من بودرة الترمس.

طريقة عمل الخليط

قومي بإحضار الوعاء الملائم،يتم وضع الخميرة في الوعاء، ووضع الفازلين مع التقليب المستمر.

ضعي بودرة الترمس مع تحريك الخليط لتفادي تكوين أي تكتلات في القوام الخاص بالتركيبة.

أضيفي الفيتامين إي ثم حركي المكونات لحين الحصول على القوام الملائم.

تطبيق الخليط على البشرة

قومي بإحضار الكمية الملائمة من خليط الخميرة.

ابدئي في توزيع كمية مناسبة من الخليط على سطح الجلد.

يتم وضع التركيبة 10 دقائق على البشرة.

انتظري حتى تصبح البشرة ممتصة بالكامل للمكونات.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

من المفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على الشرة ناعمة وخالية من أي تصبغات.

طريقة التبييض بالخميرة وبياض البيض

مكونات الوصفة تكون كما يلي:

ملعقة من الخميرة الجافة.

ملعقة من زيت اللوز.

القليل من الجليسرين.

ملعقة من زيت الزيتون.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة من النشا.

طريق عمل الوصفة

لا بد من استعمال وعاء معقم لنضع فيه الخميرة مع النشا، والتقليب الجيد.

إضافة زيت الزيتون مع الجليسرين.

قومي بإضافة بياض البيضة مع التقليب المستمر.

نحصل بعد وضع كل المكونات وتقليبها على تركيبة ناعمة سهلة التطبيق.

يتم تطبيق الوصفة ربع ساعة، ومن ثم يتم غسل البشرة بماء فاتر.

كرري تطبيق الخلط من مرة لمرتين خلال الأسبوع.

يجب الإهتمام بالبشرة وتفتيحها من خلال استخدام المواد الطبيعية، ومن أفضل المواد الطبيعية لتفتيح وتسمين البشرة الخميرة، ويجب الاستمرار على روتين يومي للحفاظ على نقاء البشرة واتباع نظام غذائي جيد، للحصول على بشرة صافية خالية من العيوب، لأن البشرة الصافية هي التي تظهر جمال المرأة فلذلك تهتم باستخدام المواد الفعالة التي لا تضر البشرة.