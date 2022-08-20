قرص واحد من الصيدلية لتطويل شعرك بسرعة الصاروخ في 7 أيام تطويل وتكثيف ومنع التساقط نهائيا

حلم الفتيات والسيدات بشعر طويل وناعم وذلك لتقوم بعمل أجمل التسريحات التي من خلالها يزداد رونقها وجمالها ولكن نجد الكثير من هؤلاء يعانون من قصر طول الشعر وعدم طوله إلى جانب ذلك حدوث التساقط بصفة مستمرة وظهور الكثير من الفراغات مما جعل الكثير يشعر بالاكتئاب وبحالة نفسية سيئة لذلك عند البحث تم إيجاد قرص من الصيدلية يستطيع أن يخلصنا من مشاكل الشعر وهو قرص الأسبرين الذي يستخدم في علاج الصداع وكمسن لألم الجسم وسوف نوضح طريقة استخدامه للشعر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تطويل الشعر

نجد أن تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تساعد على تطويل الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في الرأس وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

٢ ملعقة قرنفل مطحونة كبيرة.

قرص أسبرين مطحون.

ماء.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة زيت خروع.

طريقة وصفة تطويل الشعر

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به القرنفل وقرص الأسبرين ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الماء بالتدريج على تلك المكونات السابقة حتى نحصل على قوام كريمي مائل للسائل.

نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون والخروع على المكونات.

نعمل على تقليب الوصفة بشكل كامل حتى تتجانس المكونات.

نضع الوصفة في فروة الشعر وأجزاء الشعر بعد تقسيمه.

نترك الوصفة لمدة ساعة ثم نقوم بغسلها سوف نلاحظ مدى التخلص من تساقط الشعر بشكل نهائي وظهور الشعر الصغير.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة فعالة.

وصفة الأسبرين والشامبو

تلك الوصفة من الوصفات الفعالة ولها قدرة هائلة على أنبات الشعر والقضاء على الفراغات في زمن قياسي وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

شامبو.

ربع كوب ماء.

قرص أسبرين.

ملعقة قرنفل مطحون.

طريقة تحضير: