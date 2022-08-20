طريقة عمل خبز التميس بالزبادي فى المنزل بكل سهولة

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من أكثر أنواع الخبز الشهيرة هو خبز التميس وهو من المخبوزات التى تحضر فى المنزل وتقدم بجانب وجبات الفطار أو الغداء أو العشاء ويمكن تقديمه بجانب بعض الأكلات مثل الشوربة والسلطات وأنواع أخرى متميزة ويمكن أيضا حشو خبز التميس وتقديمه فور عمله، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة تحضير خبز التميس. .مكونات عمل خبز التميس: 500 جرام دقيق.

2 ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

6 ملعقة صغيرة زيت نباتى.

نص ملعقة كبيرة ملح.

57 ملى ماء دافئ.

2 ملعقة صغيرة سمسم.

50 ملى زيت زيتون. طريقة التجهيز: نقوم أولا بإحضار وعاء متوسط ونضع فيه الماء وعليه السكر والملح والخميرة ونقوم بتقليبهم جيداً. ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت الذرة والدقيق ونضع عليه الماء بالتدريج ونستمر بالمزج حتى يكون عجينة متماسكة ولينة. بعد ذلك نقوم بإحضار قطعة قماش أو نايلون لتغليف العجين وتركها تختمر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى تختمر جيداً. بعد فوات الوقت المحدد نقوم بتقطيع العجين على هيئة كور صغيرة متساوية فى الحجم وثم نغطيها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تختمر مرة أخرى. نقوم بإحضار النشابة ونفرد كور العجين وتكون متساوية وندهن السطح بزيت الزيتون ونرش عليه سمسم. نقوم بعمل كل الكمية المتبقية من العجين بنفس الخطوات حتى ننتهى من كل الكمية الموجودة. نقوم بإحضار صينية الخبز المخصصة للفرن ونضع فيه الخبز، وثم نقوم بوضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يستوى الخبز. مكونات عمل خبز التميس بالزبادى: 400 جرام دقيق أبيض.

2 ملعقة صغيرة سمن.

نص ملعقه بيكنج بودر كبيرة.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نص ملعقة كبيرة ملح.

6 ملعقة صغيرة زبادى.

ماء للعجن حسب الحاجة.

6 ملعقة صغيرة لبن بودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه كل من الدقيق والبيكنج بودر ولبن البودر. نحضر كوب ونضع فيه السكر والخميرة ونذوبهم مع بعض فى الماء، ونغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقه ليختمر. نمزج مكونات الدقيق والملح والسمن ونضع عليهم مزيج الخميرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ونعجنهم مع بعض حتى يتكون لدينا عجينة تكون لينه ومتماسكة. نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة لا تقل عن 15 دقائق حتى يختمر. نقوم بتقسيم العجين إلى كور متساوية وتكون متوسطة. ونقوم بفرده على سطح نظيف يكون مرشوش بالدقيق ونفردها عليه حتى يكون مفرود بحجم متوسط. نقوم برص كور العجين فى صينية مغلفة بورق الزبدة وندهن السطح بالسمن. نقوم بوضع الصينية فى فرن قد سبق تسخينه وظبطه على درجة حرارة متوسطة ويترك حتى يستوى الخبز من الجانبين. نقوم باخراج الصينية من الفرن ونرش كمية بسيطة جدا مالماء على سطح الخبز حتى يطرى ويقدم بجانب الوجبات. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز التميس بالزبادي فى المنزل بكل سهولة - ثقفني

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