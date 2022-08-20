طريقة تحضير الكنافة النابلسية بكل سهولة في المنزل بالطعم الأصلي

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الكنافة النابلسية من أفضل أنواع الحلويات التي من الممكن أن تتذوقها على الإطلاق، حيث أن لها مذاق لذيذ وشهي ويعشقه جميع الأشخاص الكبار والصغار، هذا بجانب أن كل أم ترغب في التعرف على طريقة تحضيرها من المنزل دوماً عن شرائها من الخارج، كما أنها يتم صنعها من الكنافة الملونة وذلك باللون البرتقالي ويتم حشوها بواسطة الجبن بأنواعه المختلفة، كما أنه من الممكن أن يتم حشوها بالجبن المجدولة وكذلك الجبن النابلسي، هذا بالإضافة إلى الجبن العكاوي. مقادير الكنافة النابلسية نصف كيلو من عجينة الكنافة.

عشر ملاعق كبيرة من السمن.

صبغة كنافة “نصف ملعقة كبيرة”.

جبنة نابلسية.

نصف كيلو جبنة مجدولة محلى.

صنوبر وفستق حلبي للزينة

قطر. طريقة الكنافة النابلسية قومي بطحن عجينة الكنافة وذلك بواسطة محضر الطعام.

بعد ذلك قومي بإذابة السمنة وكذلك الصبغة على النار وبعدها ضعي ومث بإضافة ملعقتين قطر ومن ثم قومي بفرك العجينة بشكل جيد.

بعد ذلك ضعي ¾ الكمية بالصينية وبعدها اتركي ربع الوجه.

قومي بتوزيع كمية من الصنوبر وكذلك الفستق الحلبي.

بعد ذلك بعد أن تقومي بتحلية الجبن، قومي بعصرها جيداً من الماء ومن ثم قومي بتوزيعها فوق الصنوبر ومن ثم قومي بتوزيع الباقي من العجين.

قومي بعد ذلك بوضعها بالفرن وذلك على درجة حرارة 190 حتى 200 مع تحريك الصينية وذلك كل 3 دقائق تتطلب 20 دقيقة لكي تذوب الجبنة.

بعد ذلك قومي بقلبها ومن ثم اسقيها بالقطر البارد مع تزيينها بواسطة المكسرات ووضعها في الفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي 10 دقائق بدرجة حرارة منخفضة ومن ثم قومي بتقديمها.

الكنافة النابلسية بجبنة الموتزاريلا مقادير الكنافة النابلسية بجبنة الموتزاريلا نصف كيلو كنافة

كوب واحد فقط من الزبدة أو السمنة.

نصف كوب زيت.

عدد خمس ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

كوب واحد فقط من الجبنة الموتزاريلا.

مكسرات أو سوداني.

ملعقتان كبيرتان من القشطة أو الزبدة.

كوبان من القطر.

عدد ملعقة صغيرة واحدة من ألوان طعام برتقالي. طريقة عمل الكنافة النابلسية بجبنة الموتزاريلا في البداية قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة أو قومي بفرمها.

بعد ذلك قومي بوضع الزبدة على النار إلى أن تذوب وبعدها قومي بإضافة الزيت وامزجيها بالكنافة.

قومي بدهن الصينية بواسطة الزبدة ومن ثم قومي بوضع نصف الكنافة وبعد ذلك الجبن الموزاريلا، ومن ثم المكسرات.

بعدها قومي بوضع السكر على الموتزاريلا وبعد ذلك قومي بوضع الجزء الآخر من الكنافة.

بعد ذلك قومي بدهن وجه الكنافة بواسطة الزبدة أو القشطة.

في النهاية قومي بإدخالها إلى الفرن إلى أن تنضج وبعد ذلك ضعي القطر. أسرار نجاح الكنافة فيما يلي أبرز وأهم أسرار نجاح الكنافة حتى يكون مذاقها كالمحلات: لا بد من استخدام نوع مفضل لكِ من الكنافة لكن ينبغي ألا تقومي باستخدامها ككتلة واحدة، حيث أنه لا بد من فركها لقطع صغيرة للغاية.

هذا بجانب أن من أبرز عوامل نجاح الكنافة هو أن تستخدمي نوع جيد ومفضل من السمن البلدي، هذا بالإضافة إلى أنه يجوز أن تستخدمي بدلاً من ذلك الزيت لكنه لن يقوم بإعطائك نفس النتيجة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكنافة النابلسية بكل سهولة في المنزل بالطعم الأصلي - ثقفني

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