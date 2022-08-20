وأخيرا سر جمال شعر الهنديات للعروسة.. أقوى كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن ويطولو لشعر حرير أحسن مليون مرة من السشوار وبدون تكاليف

وأخيرا سر جمال شعر الهنديات للعروسة.. أقوى كيراتين ، كيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن في المنزل وتحويله إلى حرير أملس، وهذا بالتأكيد حلم كل الفتيات والسيدات اللائي يردن أن يكن الأجمل والأكثر إشراقًا بين من حولهن، لذلك قررنا أن نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التي تتمكني معها من الحصول على ما ترغبين فيه دون أي مشكلات، مع تمكنك من الاستمتاع بجمالك في منزلك وسط أفراد الأسرة.

كيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن في المنزل

إن كنت تعتمدين طرق الفرد المشهورة التي تجعل شعرك مفرودًا بصورة مستمرة، أو الكريمات التي تؤتي نتائج مؤقتة فأنت تسببين لشعرك الكثير من الخسائر ويجب أن تتوقفي بصورة فورية عن ذلك، لذا عليك ألا تستمري في فعل ذلك، بل ابدأي بعلاج شعرك بالمكونات الآمنة والطبيعية، وافرديه بالطريقة السليمة.

الليمون وجوز الهند لشعر مفرود وناعم

تتكون هذه الوصفة من زيت جوز الهند، معصور عليه ليمونة، ثم تقومين بدهان شعرك وفروة رأسك بها ليصبح شعرك جميلًا بشكل أخاذ ورائع، وتفيدك هذه الوصفة فيما يلي:

الليمون يساهم في جعل شعرك أقوى، وذلك بفضل ما يمنحه لبشرتك من فيتامينات تعتني بالبصيلات وتمنحها القوة اللازمة للحفاظ على رطوبة الشعر.

كذلك يمكنك استخدام الحليب الخاص بجوزة الهند بدلا من زيتها مع الليمون، وهذا ما يعطيك شعر رائع وجميل، وحتى إن نتيجته قابلة للظهور من الاستخدام الأول.

يمكنك تكرار الوصفة قدر ما تشائين لاستعادة نعومة الشعر وترطيبه، وجعله أفضل حالًا.

اللبن والعسل لشعر مفرود وأملس

الماسك يعطيك نتيجة ممتازة مع شعرك الذي يصبح أكثر جمالًا ولمعانًا، فهذه المكونات مكافحة للخشونة والشعر الجاف، وتمنحه ما يحتاج إليه من بروتينات ومواد كفيلة بتحويله لشعر ممتاز أملس وناعم.

مكونات ماسك العسل:

لبن.

عسل نحل

الطريقة: