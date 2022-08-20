اتحداكي أن لم تبيضي جسمك بأكمله بملعقة نشا واحدة تخلصي من سواد السنين في المناطق الغامقة هتنوري زي الشمعة

نجد أن تفتيح الجسم والأماكن الداكنة الموجودة به من الأمور المهمة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات حيث تكثر الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم خاصة في المناطق الحساسة والرقبة والأكواع والركبة وتحت الأبط وقامت الكثير من هؤلاء بالبحث عن كريمات التفتيح التي تساعد على التفتيح وتكون تلك الكريمات غالية الثمن ولكن دون جدوى فأن تأثيرها بطيء جدا لذلك قامت هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح تلك الأماكن ويكون تأثيرها ذات فاعلية كبيرة لذلك تم إيجاد وصفة النشا والليمون فأن تلك الوصفة من الوصفات التي لها فاعلية كبيرة حيث يساعد النشا على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار بينما يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على التفتيح أيضا والتخلص من البقع وسوف نوضح لكم طريقة تحضير تلك الوصفة السحرية من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التفتيح الجسم و المناطق الحساسة

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

٢ ملعقة نشا كبيرة.

كوب عصير ليمون

٢ ملعقة كركم كبيرة.

٢ ملعقة زيت جوز الهند.

٢ ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة التفتيح

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.