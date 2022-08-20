نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي أن لم تبيضي جسمك بأكمله بملعقة نشا واحدة تخلصي من سواد السنين في المناطق الغامقة هتنوري زي الشمعة في المقال التالي
نجد أن تفتيح الجسم والأماكن الداكنة الموجودة به من الأمور المهمة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات حيث تكثر الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم خاصة في المناطق الحساسة والرقبة والأكواع والركبة وتحت الأبط وقامت الكثير من هؤلاء بالبحث عن كريمات التفتيح التي تساعد على التفتيح وتكون تلك الكريمات غالية الثمن ولكن دون جدوى فأن تأثيرها بطيء جدا لذلك قامت هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح تلك الأماكن ويكون تأثيرها ذات فاعلية كبيرة لذلك تم إيجاد وصفة النشا والليمون فأن تلك الوصفة من الوصفات التي لها فاعلية كبيرة حيث يساعد النشا على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار بينما يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على التفتيح أيضا والتخلص من البقع وسوف نوضح لكم طريقة تحضير تلك الوصفة السحرية من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة التفتيح الجسم و المناطق الحساسة
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- ٢ ملعقة نشا كبيرة.
- كوب عصير ليمون
- ٢ ملعقة كركم كبيرة.
- ٢ ملعقة زيت جوز الهند.
- ٢ ملعقة زيت زيتون.
طريقة تحضير وصفة التفتيح
تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به النشا والكركم ونقلبهم جيدا حتى يختلطوا جيدا.
- نحضر كوب عصير الليمون ونضعه بالتدريج على المكونات السابقة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ونحصل على قوام كريمي.
- نضع بعد ذلك الزيوت الطبيعية من زيت جوز الهند وزيت الزيتون مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات ويمكن أن نستبدل تلك الزيوت بأي زيوت طبيعية متوفرة لدينا.
- نغسل الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم قبل وضع الوصفة مثل الرقبة والأكواع والمناطق الحساسة.
- ثم نقوم بتنشيف الأماكن جيدا قبل وضع الخليط.
- نضع بعد ذلك الخليط جيدا في تلك الأماكن ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها.
- نلاحظ مدى تفتيح الرقبة والأكواع والمناطق الحساسة من أول استعمال ويمكن أن نضع الوصفة بعد ذلك في أي أماكن أخرى داكنة في الجسم فهي صالحة لجميع الأماكن.
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