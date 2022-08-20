نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. مقشر القهوة المبهر لتبييض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي
مقشر القهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا ، نجد أن الكثير من الأشخاص يعانوا من اسمرار البشرة وتواجد البقع عليها وذلك بسبب أشعة الشمس وتراكم آثار البقع ونجد إلى جانب ذلك تواجدت التجاعيد على البشرة بسبب تقدم السن ونقص مادة الكولاجين من البشرة وقام الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من التجاعيد والاسمرار والبقع وتعطي البشرة نضارة وخاصة بعد استخدام الكثير من مستحضرات التجميل غالية الثمن ولكن دون فائدة فوجدوا أن مكون القهوة له مفعول السحر على البشرة فهو يساعد على تنعيم البشرة وترطيبها ويحتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدا للبشرة وسوف نوضح طريقة تحضير القهوة كمقشر للبشرة من خلال هذا المقال.
مكونات مقشر القهوة
نجد أن القهوة من المكونات الفعالة على البشرة وتساعد على نضارتها واشراقها ويمكن أن نقوم بعمل بها مقشر طبيعي للبشرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل المقشر من خلال النقاط التالية.
- ملعقة قهوة.
- ملعقة سكر.
- ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- ٢ملعقة ماء ورد.
طريقة تحضير المقشر
يحضر المقشر بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به القهوة والسكر ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.
- نضع بعد ذلك الزيت ونستمر في التقليب ثم نلاحظ بأن المقشر أصبح جاهزا.
- يجب أن نحرص أثناء التقليب بأن حبيبات السكر تكون بارزة حتى تعمل على تقشير الجلد الميت مع القهوة.
- نغسل الوجه جيدا ونقوم بتنشيفه ثم نقوم بوضع المقشر عليه مع عمل حركات دائرية لمدة عشر دقائق حتى يتم تقشير الجلد الميت.
- نقوم بعد ذلك بغسل الوجه وسوف نلاحظ مدى النعومة والاشراق والنضارة والتخلص من التجاعيد.
- بعد غسل الوجه يجب ترطيب البشرة بكريمات مناسبة لنوع البشرة.
- يتم عمل مقشر للبشرة مرة أسبوعيا وسوف نلاحظ مدى تقشير البشرة والتخلص من البقع ويحافظ على نضارة البشرة.
- يعمل ذلك المقشر على توفير الكثير من التكاليف لأن مكوناته متوفرة في جميع منازلنا
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