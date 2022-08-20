قنبلة التفتيح.. مقشر القهوة المبهر لتبييض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول استعمال

مقشر القهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا ، نجد أن الكثير من الأشخاص يعانوا من اسمرار البشرة وتواجد البقع عليها وذلك بسبب أشعة الشمس وتراكم آثار البقع ونجد إلى جانب ذلك تواجدت التجاعيد على البشرة بسبب تقدم السن ونقص مادة الكولاجين من البشرة وقام الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من التجاعيد والاسمرار والبقع وتعطي البشرة نضارة وخاصة بعد استخدام الكثير من مستحضرات التجميل غالية الثمن ولكن دون فائدة فوجدوا أن مكون القهوة له مفعول السحر على البشرة فهو يساعد على تنعيم البشرة وترطيبها ويحتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدا للبشرة وسوف نوضح طريقة تحضير القهوة كمقشر للبشرة من خلال هذا المقال.

مكونات مقشر القهوة

نجد أن القهوة من المكونات الفعالة على البشرة وتساعد على نضارتها واشراقها ويمكن أن نقوم بعمل بها مقشر طبيعي للبشرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل المقشر من خلال النقاط التالية.

ملعقة قهوة.

ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

٢ملعقة ماء ورد.

طريقة تحضير المقشر

يحضر المقشر بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا النقاط التالية.