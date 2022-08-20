نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روعة في التبييض ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة عشر درجات في المقال التالي
ماسك النشا والطماطم من أجمل الماسكات الطبيعية التي تحافظ على نعومة ونضارة البشرة وتحميها من التجاعيد المزعجة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، كما يعمل الماسك على منح البشرة النضارة والنعومة في أسرع وقت ويجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويخلص البشرة من الاسمرار الناتج عن الحبوب وأثار الشمس التي تسبب تصبغات البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة عشر درجات بكل سهولة بالمنزل.
مكونات عمل ماسك النشا والطماطم المبهر
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الماسك وهى كما يلي:-
- نصف حبة من الطماطم الطازجة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من ماء ورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بمسح الوجه بماء الورد حتى نجعل البشرة منتعشة قبل وضع الماسك.
- نحضر طبق صغير ونضع به النشا، ثم نقوم بغمس نصف حبة الطماطم بالنشا.
- نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لمدة عشر دقائق حتى يتشرب الوجه الخليط بالكامل وتصبح البشرة مشدودة.
- نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك.
- نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج ونجعل البشرة أكثر جمالاً.
فوائد ماسك النشا والطماطم للبشرة
يحتوي الماسك على العديد من الفوائد المذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يعمل على تفتيح البشرة ويزيل تجاعيد منها بشكل رائع.
- يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الضارة.
- يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة ويخرج الدهون المتراكمة داخل المسام.
- كما يعمل على إزالة علامات تقدم العمر والبثور السوداء التي تصيب البشرة.
- كما يعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة ويحارب الاسمرار.
- يزيل طبقات الجلد الميتة ويعيد بنائها من جديد.
- يتغلغل داخل مسام البشرة فيساعد على إخراج الدهون الزائدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روعة في التبييض ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة عشر درجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.