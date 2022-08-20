روعة في التبييض ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة عشر درجات

ماسك النشا والطماطم من أجمل الماسكات الطبيعية التي تحافظ على نعومة ونضارة البشرة وتحميها من التجاعيد المزعجة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، كما يعمل الماسك على منح البشرة النضارة والنعومة في أسرع وقت ويجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويخلص البشرة من الاسمرار الناتج عن الحبوب وأثار الشمس التي تسبب تصبغات البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة عشر درجات بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا والطماطم المبهر

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الماسك وهى كما يلي:-

نصف حبة من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والطماطم المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بمسح الوجه بماء الورد حتى نجعل البشرة منتعشة قبل وضع الماسك. نحضر طبق صغير ونضع به النشا، ثم نقوم بغمس نصف حبة الطماطم بالنشا. نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لمدة عشر دقائق حتى يتشرب الوجه الخليط بالكامل وتصبح البشرة مشدودة. نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك. نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج ونجعل البشرة أكثر جمالاً.

فوائد ماسك النشا والطماطم للبشرة

يحتوي الماسك على العديد من الفوائد المذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-