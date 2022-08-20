نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل كيكة الكاسترد الباردة بالخطوات في المقال التالي

كيكة الكاسترد هي عبارة عن حلوى ذات طعم لذيذ مكونة من طبقة من الكيك الخفيف الهش وطبقة أخرى من الكاسترد المعد في البيت بمكونات طبيعية ومغذية. ويقدم هذا النوع من الحلوى بارد أي أنه مناسب في هذا الطقس الحار من كل عام وسوف نوضع لكم المكونات المطلوبة بالمقادير وخطوات العمل. مقادير طبقة الكيك لعمل كيكة الكاسترد كوب ونصف الكوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

3/4 كوب حليب سائل.

كوب سكر ونصف الكوب.

3 حبة بيض.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

فانيليا.

3 ملاعق كبيرة زيت. مقادير طبقة الكاسترد كوبان من الحليب السائل.

عدد 4 صفار بيض.

فانيليا.

1/4 كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة عمل كيكة الكاسترد بالتفصيل تتكون كيكة الكاسترد كما تعلمون من طبقتين نقوم في البداية بإعداد طبقة الكيك وتسويتها كما سنوضح.

كما تعلمون من طبقتين نقوم في البداية بإعداد طبقة الكيك وتسويتها كما سنوضح. نضع الحليب والزبدة والزيت في إناء على نار هادئة حتى يسخن قليلًا بحيث تذوب الزبدة فقط بعد ذلك نرفعه من على النار.

وفي إناء آخر نخلط السكر مع البيض والفانيليا ونخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام بلون فاتح.

ثم نقوم بإضافة خليط الحليب والزبدة بالتدريج وكذلك الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج.

نقلب كافة المكونات حتى نحصل على قوام كيكة سائل.

نضع عجينة الكيك في صينية وتوضع في الفرن حتى تنضج ونخرجها من الفرن.

ثم نقوم بإعداد طبقة الكاسترد بخلط الحليب والبيض والنشا والسكر والفانيليا في إناء ثم يوضع على النار مع التقليب المستمر بدون توقف حتى يصبح قوام الكاسترد أثقل.

نرفع الإناء من على النار ونضع الزبدة مع التقليب حتى تذوب.

نسكب خليط الكاسترد فوق طبقة الكيك بعد ما نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ من حرارته.

وأخيرًا نضع كيكة الكاسترد في الثلاجة حتى تتماسك.

قبل التقديم تخرج من الفرن وتقطع حسب الرغبة وحسب شكل الإناء وتقدم باردة بالطبع.

كذلك يمكن استخدام قوالب صغيرة لعملها من البداية بدلًا من الصينية الكبيرة وذلك حسب الرغبة.

أما التزيين فهو متروك لإبداعاتكم وأذواقكم الشخصية التي نعلم كم هي رفيعة. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل كيكة الكاسترد الباردة بالخطوات - ثقفني

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