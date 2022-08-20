حلويات بنكهات مختلفة بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق روعة

حلويات بنكهات مختلفة ، من الحلويات اللذيذة والشهية والمميزة والفاخرة التي تحظى بإقبال الكثير، كما أنها تجذب الجميع، نظرًا لأشكالها ونكهاتها المتعددة، مما تضفي البهجة والسعادة في المنزل، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة صنعها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير، فلا تتطلب مجهود ولا وقت، ومكوناتها غير مكلفة أيضًا، كما يمكنكم تجربة فطائر الشوكولاتة بالمقلاة وكرات بسكويت بالشوكولاتة تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات بنكهات مختلفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلويات بنكهات مختلفة

تتكون حلويات بنكهات مختلفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والخاص، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات.

150 جم سكر.

150 مل زيت.

12 جم بيكنج بودر.

500 جم دقيق.

200 جم مربى.

2 ملعقة كبيرة من نكهة البرتقال السائلة.

جوز الهند.

300 جم شوكولاتة داكنة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

فول سوداني مطحون خشن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات بنكهات مختلفة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية ومميزة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي. بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق. ثم نلم العجينة باليد ونكورها. ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة. بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونرصهم في الصينية. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونترك الحبات تبرد. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه المربى ونكهة البرتقال، ثم نضع الوعاء في الميكروويف ونتركه حتى تذوب المربى. ثم نغمس ثلث كمية الحلوى في المربى، ثم نغمسها في جوز الهند. بعد ذلك نضع الشوكولاتة في وعاء ونضيف إليه الزبدة، ثم نضع الوعاء على حمام مائي ونتركه حتى تذوب الشوكولاتة. ثم نغمس كرات الحلوى في الشوكولاتة المذابة، ثم نخرجها من الشوكولاتة ونغمس كمية في جوز الهند، وكمية في الفول السوداني المطحون. ثم نقدم حلويات بنكهات مختلفة في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى البرتقال

المقادير

كيلو وربع برتقال مقشر ومقطع مكعبات صغيرة جدًا.

كيلو وربع سكر.

عصير ليمونة كبيرة .

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

مقدار من الماء.

طريقة التحضير

نضع قدر على نار متوسطة، ثم نضيف إليه البرتقال وبشر البرتقال والماء بحيث يغطي الماء البرتقال فقط، ثم نقلب البرتقال من وقت لآخر حتى ينضج. ثم نزيل الرغوة التي تظهر على الوجه باستمرار. ثم نضيف السكر ونقلب جيدًا حتى يذوب. بعد ذلك نضيف الهيل وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى تنضج المربى. ثم نقوم برفع القدر من على النار ونترك المربى حتى تبرد. بعد ذلك تكون مربى البرتقال جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

فوائد جوز الهند

يحتوي جوز الهند على العديد من الفوائد الضرورية لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: