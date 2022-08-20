اصنعي أقرص البطاطس بالسوسيس في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر أقراص البطاطس بالسوسيس ، من أفضل المقبلات المتميزة بالعديد من النكهات المختلفة، وهي وصفة سهلة جداً وتحضيرها ممتع للغاية ويمكن للأطفال المساعدة في تشكيلها وهي من الأطباق المرغوبة، ويعتبر البطاطس من أكثر الأغذية استعمالاً في أطباق الطعام وهي تطهي بأشكال عدة، فمنها المقلية والمسلوقة والمشوية وغيرها من الطرق، وهي عبارة عن بطاطا مسلوقة نغمرها بالبيض والدقيق ونقليها في زيت غزير وساخن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل أقراص البطاطس بالسوسيس في المنزل.

مكونات عمل أقراص البطاطس بالسوسيس

تتكون هذه الأكلة الشهية من مقادير بسيطة جداً وصحية وهي كالتالي:-

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

كوب من الدقيق.

سوسيس مطهي.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من الزبادي.

2 معلقة كبيرة من الزبدة.

رشة من الملح.

2 كوب من البقسماط المطحون.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير أقراص البطاطس بالسوسيس في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في بولة كبيرة قومي بهرس البطاطس جيداً، بعد ذلك في بولة أخرى اخفقي البيض والملح والفلفل جيداً. ثم ضعي الزبادي والزبدة وكوب البقسماط علي البطاطس المهروسة وقلبي المزيج حتي تمام الاختلاط. بعد ذلك قومي بتشكيل البطاطس المهروسة إلي كرات ثم اضغطي عليها لتصبح أقراص واحشيها بالسويسي ولفيها فوقه مرة أخرى ثم ضعيها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. ثم سخني الزيت في مقلاة علي نار متوسطة، بعد ذلك ضعي أقراص البطاطس في الزيت الساخن وقلبيها علي كلاً من الجانبين حتي تتحمر. بعد ذلك قدمي الأقراص بالسوسيس مع الثومية بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الثومية في المنزل

خطوات تحضيرها في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

قومي بخلط رأس ثوم مهروسة مع معلقة كبيرة من الملح، ونصف كوب من عصير الليمون في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك أضيفي بالتدريج كوب من الزيت النباتي، وكوب من زيت الزيتون وأكملي الخفق حتي تصبح مثل المايونيز.

ثم صبيها في طبق التقديم واتركيها قليلاً حتي تتماسك.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

هيا بنا نتعرف عن طريقة عمل هذه البطاطس الشهية وهي كالاتي:-