تحلم كل امرأة وفتاة بشعر ناعم وصحي على عكس طرق تصفيف الشعر التقليدية التي تستخدم المنتجات الكيميائية والحرارة التي تتلف الشعر وتتسبب في تساقط الشعر المستمر، واليكم أرخص وأقوى كيراتين طبيعي منزلى لتنعيم وفرد الشعر بسرعة الصاروخ

أقوى كيراتين طبيعي من زيت الزيتون والموز لفرد وتنعيم الشعر

المكونات

ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرة من النشا

موزة واحده مهروسة

ملعقة كبيرة من العسل النحل الأبيض

ملعقتين من زيت السمسم

ملعقتين من زيت دهن الحية

طريقة التحضير

يُضاف النشا وزيت الزيتون إلى وعاء عميق ويُحرّك جيدًا للحصول على قوام كريمي. بعد ذلك يضاف العسل ويقلب جيد بعد ذلك أضيفي زيت دهن الحية واستمري في التقليب. يجب إضافة هريس الموز إلى الخلاط مع زيت السمسم والذي يجب إضافته تدريجياً حتى يتم الحصول على القوام المثالي. بعد ذلك نقوم بغسل شعرنا جيدًا بالشامبو والماء الدافئ لإزالة أي حبيبات وزيوت متراكمة. لسهولة تطبيق الوصفة يتم تقشير الشعر وتقسيمه إلى نصفين. ضعي الوصفة من الأعلى إلى الأسفل من الشعر ووزعيها بالتساوي في جميع أنحاء الشعر. بعد ذلك قمنا بلف الشعر بإحكام بغطاء بلاستيكي وتركناه لمدة ساعتين إلى أربع ساعات. نقوم فقط بغسل الشعر بالشامبو بالماء الساخن وبعد الشامبو أو باستخدام شامبو الأطفال أو بدون استخدام المنتجات الكيماوية. افحص شعرك وقم بتصفيفه لترى مدى نعومته وتجعده ونعومته. يمكن مضاعفة كمية الوصفة حسب طول شعرك. يمكن حفظ المكونات المتبقية في الوصفة في الثلاجة في وعاء زجاجي. كرر الوصفة مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر حسب احتياجاتك

كيرتين حليب جوز الهند لتنعيم وفرد الشعر

المكونات

كوب واحد من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من عسل النحل الابيض

ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة من الفازلين

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير

يجب إضافة كوب كبير من حليب جوز الهند إلى وعاء عميق من الألومنيوم. ثم نضيف القليل من عسل النحل ونمزج القليل من العسل مع الحليب ثم نضيف النشا. استمر في الفرك ثم أضف بعض الفازلين وجل الصبار وافرك جيدًا. نقوم بطهي الخليط على نار منخفضة مع التحريك باستمرار حتى تتوزع المكونات بالتساوي وتمتزج جيدًا وتتخذ قوام الكريمة. ضع الخليط في وعاء صغير واتركه ليبرد تمامًا قبل استخدامه. نقوم بغسل شعرنا جيدًا بالشامبو والماء الساخن لإزالة جميع الدهون المتراكمة والمنتج. ضعي الوصفة بشكل صحيح على الشعر ولفيها وغطيها بغطاء بلاستيكي. لمدة ساعة إلى ساعتين اتركي الوصفة على شعرك. يمكنك الحصول على شعر ناعم وحريري عن طريق غسله جيدًا بالماء الساخن وتنشيط الشامبو ثم تجفيفه.

ماسك الموز و النشا لفرد الشعر

تساعد العناية الطبيعية بالبشرة بالموز والنشا على تغذية الشعر وإعطائه مظهراً حيوياً وتزيد من قوة الشعر بالإضافة إلى تعزيز نموه.

المكونات

موزه واحده مهروسة ناعم

3 ملاعق نشاء.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

طريقة التحضير

استخدم خلاطًا كهربائيًا لخلط حبة الموز الكاملة جيدًا مع البذور ثم أضف زيت الزيتون والنشا لتكوين قوام موحد. يوضع هذا القناع على الشعر المدبب ويغطى بالكامل ويترك لمدة نصف ساعة. اغسلي شعرك بعناية بالماء الدافئ والشامبو.

فوائد النشا للشعر