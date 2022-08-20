أسهل طريقة لتنظيف الفرن من الدهون الصعبة و الأوساخ بمكونات فعالة ومتواجدة في كافة المنازل

طريقة تنظيف الفرن من الدهون، من أهم الأشياء التي تهتم بها جميع السيدات وربات البيوت هو تنظيف وتوضيب المنزل لكي يكون في احسن حاله وصورة، ويعد المطبخ هو مملكة كل سيدة تحرص على أن يكون نظيف تماماً من الأوساخ و البقع والدهون الصعبة، ومن أكثر الأشياء التي تتعرض إلى تراكم الأوساخ والدهون و يصعب تنظيفها جدًا بطريقة سهلة هو فرن البوتاجاز، وهذا لأن الفرن من أكثر الأدوات التي تستخدم بشكل يومي في تحضير الطعام والوصفات ومع كثرة الاستخدام تتراكم الدهون الصعبة و الاوساخ والبقع الصعبة، لذلك تتعرض الأمهات إلى مجهود شديد كل يوم في تنظيفه، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتنظيف فرن البوتاجاز بمكونات بسيطة ومتواجدة في جميع المنازل والنتيجة رائعة.

الأدوات المطلوبة لتنظيف الفرن

كوب من بيكربونات الصوديوم أو البيكربونات أو بيكنج صودا

ربع كوب ماء دافيء.

5 ملاعق خل أبيض.

3 ملاعق سائل غسيل الاواني.

قفازات يد.

قطعة إسفنجة خشنة

طريقة تنظيف الفرن