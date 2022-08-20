أسهل طريقة لتنظيف الفرن من الدهون الصعبة و الأوساخ بمكونات فعالة ومتواجدة في كافة المنازل

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طريقة تنظيف الفرن من الدهون، من أهم الأشياء التي تهتم بها جميع السيدات وربات البيوت هو تنظيف وتوضيب المنزل لكي يكون في احسن حاله وصورة، ويعد المطبخ هو مملكة كل سيدة تحرص على أن يكون نظيف تماماً من الأوساخ و البقع والدهون الصعبة، ومن أكثر الأشياء التي تتعرض إلى تراكم الأوساخ والدهون و يصعب تنظيفها جدًا بطريقة سهلة هو فرن البوتاجاز، وهذا لأن الفرن من أكثر الأدوات التي تستخدم بشكل يومي في تحضير الطعام والوصفات ومع كثرة الاستخدام تتراكم الدهون الصعبة و الاوساخ والبقع الصعبة، لذلك تتعرض الأمهات إلى مجهود شديد كل يوم في تنظيفه، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتنظيف فرن البوتاجاز بمكونات بسيطة ومتواجدة في جميع المنازل والنتيجة رائعة.
الأدوات المطلوبة لتنظيف الفرن
- كوب من بيكربونات الصوديوم أو البيكربونات أو بيكنج صودا
- ربع كوب ماء دافيء.
- 5 ملاعق خل أبيض.
- 3 ملاعق سائل غسيل الاواني.
- قفازات يد.
- قطعة إسفنجة خشنة
طريقة تنظيف الفرن
- في البداية نقوم بإخراج الأرفف الداخلية المتواجدة في الفرن و إخراج صينية الفرن الكبيرة و ونضعها على جنب.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الخليط في وعاء عميق نضيف كربونات الصوديوم والصابون السائل و نقلبهم مع بعضهم ثم نضيف الماء الدافئ نخلط هذه المكونات جيداً حتى يذوبا.
- ثم نقوم بفرد الخليط على فرن البوتاجاز باستخدام قطعة الاسفنجية (لابد من ارتداء القفازات قبل أن نقوم بلمس الخليط).
- بعد ذلك نقوم بفرد الخليط أيضا على أرفف فرن البوتاجاز التي قمنا بإخراجها.
- نترك الخليط على الفرن حتى يجف يفضل تركه من ساعة الى ليلة كاملة إذا كانت الدهون قوية وقديمة.
- بعد ذلك نأتي بالخل الأبيض ونقوم بوضعه في بخاخ ونقوم بتوزيعه على كل أجزاء الفرن التي بها المعجون البيكربونات وستلاحظين حدوث فوران و ذوبان الدهون.
- ثم نأتي بقطعة الاسفنجة ونقوم بتدليك الفرن ستلاحظين على الفور إزالة الدهون بكل سهولة، لأن الخليط عمل على تأكل هذه الدهون.
- بعد ذلك نأتي بقطعة من القماش النظيف ونقوم بتنظيف الفرن من الخليط وإزالته تجفيف الفرن.
- وهكذا سيصبح الفرن لامع ونظيف تماما، يمكنك تكرار هذه الخلطة مرة كل شهر لكى لا تتراكم الدهون، ويمكنك أستخدام هذه الوصفة في تنظيف الحمام.
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