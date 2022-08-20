نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عالجها فورا” عادات خاطئة تفعلها يوميا تدمر الكلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكلى عضو مهم في جسم الانسان وهو ينقى الدم من المواد الضارة ويعد من اهم اجهزة الجسم حيث ان يوجد امراض كثيرة منتشرة تؤثر على صحة الكلى فيوجد عادات خاطئة كثيرة يفعلها الانسان تؤثر على الكلى، في هذا المقال سنعرض لكم هذه الاخطاء لتتجنبها وتحظى بصحة جيدة .

الاكثار من تناول الملح:

بعض من الاشخاص تتناول الملح بكميات كبيرة في الوجبات وهذا يؤدى الى زيادة ضغط الدم ويضر الكلى على المدى الطويل والافضل تقليل كمية الملح تدريجيا حتى يصبح تجنب استخدام الملح اسهل.

عدم شرب الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء:

شرب كمية وفيرة من الماء يساعد الكليتين على ازالة الصوديوم والسموم من الجسم فشرب كمية كبيرة من الماء افضل طريقة لتجنب الاصابة بحصوات الكلى والاشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكلى يجب عليهم تناول شرب كمية كبيرة من السوائل ومعظم الاشخاص يشربون اثنان لتر من الماء يوميا ويجب الاستمرار عليها.

تناول المسكنات بكثرة:

الادوية المسكنة للألم تناولها بكثرة ولفترات طويلة تضر الكلى وخاصة اذا كان يوجد مرض في الكلى ولذلك يجب التقليل من تناول الادوية المسكنة خاصة المضادة للالتهابات كالإيبوبروفين.

تناول اطعمة مليئة بالسكر:

كثرة السكر في الاطعمة يزيد خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم والسكرى وهذا من الاسباب المهمة لمرض الكلى وخاصة الحلويات يضاف اليها كمية كبيرة من السكر والافضل تجنب الخبز الابيض لان يوجد به سكر مجهز غير ظاهر مباشرة.

تناول اللحوم بكميات كبيرة:

البروتين الحيواني ينتج كميات عالية من الحمض في الدم وهذا يكون ضار على الكلى حيث ان الكليتين لا تستطيع التخلص من الحمض بسرعة الجسم يحتاج الى البروتين للنمو جميع اجزاء الجسم ولكن يجب ان يكون نظام غذائي متوازن.

وجود اضطراب في النوم:

عندما يأخذ الانسان قسط كافي من النوم هذا يساعد على صحة الكليتين حيث تنظيم وظائف الكلى من خلال اخذ قسط كافي من النوم واليقظة تساعد على عمل الكلى بانتظام على مدار اليوم.

التدخين:

التدخين ليس جيد للرئة والقلب وايضا لا يكون مفيد للكلى حيث ان الاشخاص الذين يدخنون هم اكثر عرضة لوجود بروتين في البول وهذا يدل على تلف الكلى.