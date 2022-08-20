نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المش الفلاحي الأصلي علي أصولة في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المش نوع من أنواع الجبن الحادق الذى يشتهر فى صعيد مصر و الريف العربى، حيث أنه يتميز بطعمه الفريد مع الفطير الفلاحى والعسل الأسود الذي يضيف إليه الطعم والمذاق اللذيذ، ويمكن أن نعد طريقة عمل المش فى المنزل دون ان نلجأ لشرائه جاهزاً، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل المش الفلاحى.

وصفة المش الفلاحى

المش الفلاحى من الأكلات المحببة لدينا، حيث أننا نستمتع بهذه الاكلة الشعبية ونرغب دائما فى الحصول على مش نظيف بدون دود.

طريقة عمل المش الفلاحى

المكونات

كيلو جبن قريش.

كوب من الحليب المغلي.

كوب كبير ملح.

ملعقة كبيرة طحينة.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

2 معلقة كبيرة من خميرة المش.

معلقة صغيرة من الشطة.

قشر برتقال.

1 فلفل احمر حار.

طريقة تحضير المش الفلاحى

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الجبن القريش والملح ونتركه مغطى جيداً حتى تنزل جميع الماء التى بداخل الجبنة.

نحضر برطمان نظيف وجاف ونضع به الجبن ونضع الحليب المغلى والخميرة وقشر البرتقال والفلفل الحار والطحين وزيت الذرة.

نترك الخليط لمدة أسبوع مع رجل البرطمان من حين لآخر.

هذه الوصفة سوف تساعدك على الحصول على جبنة قديمة رائعة مثل الفلاحين، ويجب عليك الحرص الشديد على غلق البرطمان جيداً حتى لا يدخله دود.

طريقة عمل المش السريع

المكونات

نصف كيلو جبنة قريش.

ربع كوب مورته.

معلقتين كبار من الطحينة.

نصف ملعقة شطة سوداني.

3 معالق زيت.

طريقة إعداد وصفة المش السريع

ضعى الجبنة والمورته فى وعاء وقلبى المكونات وضعى الشطة والزيت والطحين، ثم ضعيه في برطمان محكم الغلق واتركية يوم، ثم تناولى المش السريع.

هذه الطريقة سريعة التحضير ويمكن إعدادها فى اى وقت من الأوقات للحصول على مش نظيف، حيث أن المشي يمكن أن يتغلغل الدود لذلك يجب عليك الحرص عند غلق البرطمان يجب أن تحرصي أن تغلقي بغطاء ثم لفيه بكيس جاف حتى لايتمكن الدود من انتشاره داخل المش، عكس المش السريع الذى لا يستغرق وقت طويل فى الإعداد كل ما عليكى أن تتركيه فقط أربعة وعشرين ساعة، ثم تناوله مع الفطير والعسل الذى يكسبه الطعم والمذاق الخاص به.