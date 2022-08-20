أحلي من المحلات أسهل طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالبيت هش ومورق

يعد الفطير المشلتت من الأكلات الفلاحى التى تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة لما له من طعم ومذاق حلو ومختلف، فهو يأكل مع الجبن والعسل والقشطة والبيض ليكسبهم الطعم والمذاق الرائع، حيث أنه يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته المتوفرة فى كل بيت، فلا داعى من شرائه جاهزاً فقومي بنفسك بعمله فى المنزل، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة تسهل عليكى عمله فى المنزل.

الفطير المشلتت فى البيت

الفطير المشلتت له طابع خاص عن الكثير من الأشخاص فيظل هو فى المرتبة الأولى من الأكلات التى تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة وإليكم فى هذا المقال شرح مبسط لخطوات عمل الفطير المشلتت بالطريقة الصحيحة.

مكونات الفطير المشلتت

كيلو دقيق ابيض منخول.

كوب من السمن البلدي.

2 معلقة كبيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ربع معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

ماء للعجن.

طريقة عمل الفطير المشلتت

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والملح والسكر والبيكينج باودر، ثم نضع الماء تدريجياً، ثم نعجن بواسطة اليدين حتى نحصل على عجينة مطاطية وطرية.

نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة.

تفرد العجينة على الأسطح المدهونة بالسمن ونقوم بتطبيقها، ثم فردها مرة أخرى إلى أن تحشو كل طبقات الفطير بالسمن البلدى.

نتركها مرة أخرى ترتاح قبل وضعها فى الفرن لمدة عشر دقائق.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل وضع الفطير بداخله.

تدهن صينية الفطير بالسمن، ثم نضع الفطير بداخلها ونضعها فى الفرن لمدة عشر دقائق دون أن نفتح عليها حتى يتورق أوراق الفطير المشلتت.

نخرج صينية الفطير المشلتت من الفرن وتغطى بفوطة نظيفة حتى يحتفظ بقوامه دون أن يجف.

هذه الوصفة سوف تعطيك نتيجة مبهرة للحصول على فطير مشلتت رائع، حيث أنكى تتضمنى الحصول على فطير طازج دائما عكس الافران التى تبيع الفطير الغير طازج، كما أنها وصفة سهله وبسيطه ومكوناتها متوفرة فى المال، لذلك ننصحك بعدم القيام بشراء الفطير لأسرتك جاهزاً بل قومى بإعداده جاهزاً فى البيت حفاظاً على صحتهم من الأمراض.