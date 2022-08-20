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البصل يتكون من طبقات عديدة الطبقة الخارجية والطبقة البيضاء الداخلية الصالحة للأكل ونهاية البصلة فعندما تبدأ في تقطيع البصل يطلق انزيم حمضي يتفاعل مع عصارة البصل وينتج غاز مهيج بعد تقطيع طبقات من البصل فهذا الغاز يلامس العيون فيتسبب في ذرف الدموع، في هذا المقال سنعرض طرق تخلصك من مشكلة ذرف الدموع نهائيا بكل سهولة. طرق تقطيع البصل بدون دموع: وضع البصل في الفريزر: قبل تقطيع البصل يوضع في الفريزر لمدة عشر دقائق فهذه الطريقة تقلل من افراز الانزيم الحمضي في الهواء وهذا لن يغير طعم او رائحة البصل ويمكن استخدام الثلاجة ولكن يجب وضع البصل بعيد عن البطاطس او التفاح في الثلاجة لان ترك البصل أكثر من عشرون دقيقة في الثلاجة يبعث رائحة كريهة. وضع البصل في الماء: نقوم بوضع البصل في الماء قبل التقطيع هذه الطريقة تغير طبيعة انزيم البصل ولكن يمكن ان تؤدى هذه الطريقة الى فقد خفيف من صلابة البصل وانزلاقه اثناء التقطيع إذا لم يكن لديك مشكلة انه يصبح مرن قليلا فطبق هذه الطريقة. وضع قطعة خبز او علكة في الفم: الكثير من الطباخين يقولون ان مضغ قطعة خبز او علكة اثناء تقطيع البصل يساعد على منع ذرف الدموع ولكن المضغ يكون ببطيء حتى تكون عملية فعالة. نزع الجذور: نقوم بنزع قاعدة جذور البصل ولبه قبل التقطيع لانهما المناطق الرئيسية لإطلاق انزيم البصل الذي يتفاعل مع عصارة طبقات البصل فيسبب الغاز المهيج للعيون وبذلك يتسبب في ذرف الدموع. استخدام المروحة: حيث ان الشكل الداخلي للبصل على هيئة دوائر فان تقطيعه يجعل غاز البصل يتناثر في العيون فأي تيار هوائي حولك يمكنه توجيه الغاز نحو وجهك فعليك وضع المروحة في الزاوية الصحيحة بحيث ان يكون تيار الهواء بعيد عن وجهك. استخدام سكين مبلل: يتم إطلاق الانزيم الحمضي عند تقطيع البصل فمن الافضل استخدام سكين حاد جدا ومبلل بالماء لتقطيع البصل فهذا يمنع تفتيت اجزاء البصل ويقلل من الانزيم الحمضي وابضا عند استخدام سكين حاد يسرع من عملية تقطيع البصل. عمر شويل - جدة "بدون دموع" 6 طرق جديدة لتقطيع البصل - ثقفني

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