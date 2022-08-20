خلطة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ سيصبح شعرك كشعر الهنديات لن يتوقف عن النمو لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة من أهم مايبرز جمال المرأة هو الشعر الطويل والناعم، حيث أن جميع النساء يرغبون فى الحصول على شعر ناعم وقوي وكثيف وصحي، وتوجد العديد من الوصفات التى تقوم بتنعيم وترطيب وتكثيف الشعر، ويعد القرنفل من الخلطات التى تمد السعر بالعودة واللمعان لاحتوائه على مواد فعاله تفرد خصلات الشعر وتمنع تساقطة، لذلك سوف نقوم بعمل خلطة طبيعية لتنعيم وتطويل الشعر بالقرنفل.

وصفة لتنعيم الشعر بالقرنفل

المكونات

عشر حبات من أعواد قرنفل.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ربع كوب زيت خروع.

تحضير وصفة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر

نقوم بنقع اعواد القرنفل فى زجاجة بها مقدار متساوي من زيت جوز الهند الخام وزيت الخروع.

نقوم بنقع اعواد القرنفل فى هذا الزجاجة لمدة ثلاثة أيام قبل الاستخدام.

نضع الخليط كل يوم مساء.

سوف تلاحظين عند القيام بهذه الوصفة بشعر ناعم وطويل وكثيف، حيث أن زيت الخروع يعمل على تكثيف الشعر وامداده الطول والقوة والحيوية واللمعان، وزيت جوز الهند الممتاز فى الحصول على شعر ناعم وقوي وصحي.

تحضير وصفة لتكثيف الشعر وتنعيمه بالقرنفل

المكونات

ربع كوب اعواد القرنفل.

معلقتين كبار زيت زيتون.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر وتكثيفه بالقرنفل

نخلط اعواد القرنفل فى الكبة الكهربائية حتى نحصل على القرنفل المطحون.

نقوم بخلط معلقتين كبار من باودر القرنفل مع زيت الزيتون.

نضع الخليط على كامل الشعر ونتركها لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء والشامبو.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على شعر ناعم وقوى لإحتوائها على القرنفل وزيت الزيتون فهما يعملان على تقوية الشعر ومنح الشعر القوة واللمعان والنعومة الطبيعية، كما يمكن نقع أعواد القرنفل فى زجاجة زيت الزيتون لمنح الشعر النعومة والكثافة المطلوبة، حيث أن زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت التي تعالج جميع مشاكل الشعر وتعمل على إطالة الشعر وتنعيمه دون أى ضرر يلحق به، كما أنه يتغلغل مع القرنفل ليكونوا خلطة طبيعية تساعد فى عدم تساقط الشعر ومنح الشعر القوة والنعومة وعدم الهيشان وتعد من أسهل الوصفات التى تقدم للحصول على شعر ناعم وصحى وكثيف.