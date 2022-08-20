سر جمال شعر الهنود مع الحنة الهندية لفرد الشعر من اول مرة في المنزل

الحنة الهندية لفرد الشعر ، تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر من الجذور حتي الاطراف، وتعمل هذه الحنة على فرد الشعر وجعله ناعم مثل الحرير، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات طبيعية لفرد الشعر بديل من مواد الفرد الضارة التي تؤثر على الشعر فيما بعد ولكن هذه الوصفة تكون مضمونة وتتكون من مواد متوفرة في كل منزل ومكان، وتكون غير مكلفة للغاية بدل من فرده في الكوفيرات بمبالغ كبيرة وبمواد غير مضمونة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الحنة الهندية الرهيبة لفرد الشعر من اول استخدام ومش هتندمي.

مكونات عمل الحنة الهندية لفرد الشعر

تتكون الحنة الهندية لفرد الشعر من بعض المكونات التي تعمل على فرد الشعر وجعله كثيف وهي كالآتي:-

١٠٠ جرام من مسحوق الحنة النقية.

كوب ونصف من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزيت العطري ( اي زيت عطري).

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الحنة الهندية في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به مسحوق الحنة ثم نضيف إليه الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك الماء والزيت الي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وكريمي. نقوم بعد ذلك بتغطية الخليط بغطاء ونتركها لمدة ساعة في مكان دافئ ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل. ثم غطي الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركها لمدة نصف ساعة قبل شطفة بالشامبو ثم بعد مرور الوقت نشطف الشعر بالشامبو والماء وتجفيفه جيداً. ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على شعر ناعم مثل الحرير ولامع.

ملحوظة قبل استخدام الحنة

عليكي أولاً بتنظيف شعرك بقليل من الشامبو قبل وضع الحنة ولا يمكن استخدام البلسم قبل وضعها لأنه يمكن منع دخول الحنة في خصلات الشعر، ويفضل دهن الوجه والاذنين بزيت جوز الهند أو الفازلين حتي لا تدهن بالحناء، وللحفاظ على اليدين والاظافر عليكي ارتداء قفازات.