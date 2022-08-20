نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحناء لصبغ الحواجب باللون البني مثل التاتو في دقائق معدودة لن تذهبي الي صالونات التجميل مرة اخرى في المقال التالي
تبرز منطقة العينين هي الحواجب لان الحواجب المرسومة هي التي تعطي إليكي إطلالة جميلة وجذابة، وترغب العديد من الفتيات في صبغ الحواجب حتي تظهر بشكل جميل ورائع وتعتبر الصبغات الشائعة هي التي تستخدمها الكثير من الفتيات في تلوين شعر الحواجب ومن الوان تلك الصبغات هي صبغة ذات اللون البني وصبغة ذات اللون الاسود والاشقر وغيرها من الالوان المتعددة وتعتبر تلك الصبغات المستخدمة تسبب ضرر كبير على شعر الحواجب لان تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية فعالة تعمل على جعل شعر الحواجب باللون الابيض الذي يسبب ويزيد من مشكلات هؤلاء الفتيات ولكن يعتبر اللون البني هو اللون الذي يرغب به الكثير من الفتيات ويرغبون في ظهورهم بشكل جميل ورائع، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية تعمل على تلوين شعر الحواجب باللون الذي ترغبين به بدون ترك اي اضرار حيث تعتبر وصفة الحنة من الوصفات التي تعمل على صبغ الحواجب بشكل طبيعي وبدون ترك اي اضرار ناتجة عن هذا الأستخدام.
خلطة الحنة لصبغ الحواجب باللون البني
مكونات عمل وصفة الحنة لصبغ الحواحب باللون البني :
- ملعقتان كبيرتان من الحنة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ الحواجب باللون البني :
- احضري وعاء او طبق صغير وضعي به ملعقتان كبيرتان من الحنة وضعي معه ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض لتثبيت اللون.
- بعد ذلك قومي بوضع نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند لإعطاء لمعان للحواجب بشكل سحري.
- بعد وضع مكونات تلك الوصفة على بعضها وتقليبها جيدا قومي بتحضير عودة من اعواد الكبريت وقومي بغمسها في وصفة الحنة التي قومنا بتحضيرها.
- بعد وضع تلك الوصفة على شعر الحواجب وبعد رسم الحواجب الحنة جيدا وبطريقة صحيحة قومي بترك صبغة الحنة على الحواجب لمدة ساعة واحدة او اقل.
- بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الحواجب جيدا حتى تتخلصين من آثار تلك الصبغة ويراعى عدم ملامسة العينين وسوف تحصلين على حواجب بنية ذات شكل افضل.
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