الحناء لصبغ الحواجب باللون البني مثل التاتو في دقائق معدودة لن تذهبي الي صالونات التجميل مرة اخرى

تبرز منطقة العينين هي الحواجب لان الحواجب المرسومة هي التي تعطي إليكي إطلالة جميلة وجذابة، وترغب العديد من الفتيات في صبغ الحواجب حتي تظهر بشكل جميل ورائع وتعتبر الصبغات الشائعة هي التي تستخدمها الكثير من الفتيات في تلوين شعر الحواجب ومن الوان تلك الصبغات هي صبغة ذات اللون البني وصبغة ذات اللون الاسود والاشقر وغيرها من الالوان المتعددة وتعتبر تلك الصبغات المستخدمة تسبب ضرر كبير على شعر الحواجب لان تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية فعالة تعمل على جعل شعر الحواجب باللون الابيض الذي يسبب ويزيد من مشكلات هؤلاء الفتيات ولكن يعتبر اللون البني هو اللون الذي يرغب به الكثير من الفتيات ويرغبون في ظهورهم بشكل جميل ورائع، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية تعمل على تلوين شعر الحواجب باللون الذي ترغبين به بدون ترك اي اضرار حيث تعتبر وصفة الحنة من الوصفات التي تعمل على صبغ الحواجب بشكل طبيعي وبدون ترك اي اضرار ناتجة عن هذا الأستخدام.

خلطة الحنة لصبغ الحواجب باللون البني

مكونات عمل وصفة الحنة لصبغ الحواحب باللون البني :

ملعقتان كبيرتان من الحنة.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ الحواجب باللون البني :