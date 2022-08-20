النشا وكريم ميبو الخرافي: قنبلة في التبيض البشرة وإزالة أثار الحروق ٢٠٢٢

نقدم لكم النشا وكريم ميبو الخرافي , حيث من الصعب التخلص من أثار الجروح أو الحروق لأن الحرق يترك أثار سيئ في الجلد ليس من السهل التخلص منه, ولكن مع هذا الكريم الرائع والمميز ومع الاستمرار عليه سوف تزول كل هذه الآثار بطريقة مدهشة لأن الكريم يحتوي علي مكونات رائعة مثل النشا وقدرته الفائقة في تفتيح أي بقع داكنة في البشرة, ويعمل علي تفتيح البشرة بشكل رائع أما المكون الثاني وهو كريم ميبو فهو كريم طبي للتخلص من أثار الحروق وكل مكوناته طبيعية فمن مكوناته العسل الذي يعمل على ألتئام الجروح أو الحروق بشكل رائع وكل مكونات كريم اليوم هي هائلة في التفتيح الفوري والتخلص من الهالات والبقع السوداء في البشرة, مع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وكريم وكريم ميبو الخرافي قنبلة في التفتيح بشكل فوري2022.

مكونات عمل النشا وكريم ميبو الخرافي في تبييض البشرة وإزالة أثار الحروق بشكل طبيعي

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

١ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من كريم ميبو ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضيف ملعقة كبيرة من جيل الصبار ونخلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط كريمي ناعم. الأن أصبح الكريم جاهز للاستعمال من الممكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

الأن مع طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نغسل البشرة جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي زيوت أو كريمات علي البشرة.

نجفف البشرة جيداً ثم نضع الكريم علي البشرة بطبقة خفيفة مع التدليك الخفيف لتمتصه البشرة جيداً.

نترك الكريم علي البشرة لمدة ساعة كاملة ليست أقل لنتائج خرافية.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بماء بارد لقفل المسامات.

ثم نقوم وبتمرير قطنة عليه ماء الورد علي البشرة لتأكد من قفل المسامات جيداً.

فوائد كريم النشا وكريم ميبو الرهيب علي البشرة بشكل مبهر

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي.