أقوي كيراتين طبيعي قوي وفعال في البيت لفرد الشعر المجعد والخشن وجعله ناعم زي الحرير

زينة وجمال كل إمراة هو الشعر وتعتبر مشكلات الشعر متعددة ومنها مشكلة الشعر الخشن او الشعر المتساقط او الشعر القصير المتقصف حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات الكبرى التي تعاني منها الكثير من الفتيات، وتعتبر من المشكلات الكبرى هي مشكلة الشعر الخشن وتسبب هذه المشكلة الضيق والإحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة الكثير من الفتيات بالقيام بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر حيث تعتبر اكثر الاشياء التي تعمل العديد من الفتيات إلى إستخدامها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تقوم بإستخدام الكيرياتين او البروتين الذي يعمل على فرد الشعر بشكل كبير ولكن الكيرياتين عبارة عن مواد كيميائية وإشعاعات فعالة لها القدرة على تنعيم وفرد الشعر بشكل ملحوظ وكذلك تعمل على تنعيمه لفترة كبيرة وبعد مرور فترة كبيرة يعود الشعر إلى طبيعته مرة أخرى بالإضافة الى ان تلك الكيرياتين يحتوي على مواد فعالة تسبب ضرر وتلف للشعر وإصابة المخ بالعديد من الامراض المختلفة نتيجة لهذه الإشعاعات، وتعتبر وصفة الكيرياتين سهلة التحضير وغير مكلفة لذلك علينا بإستخدامه حتى نتجنب اضرار الكيرياتين، وسوف نقدم إليكي مكونات عمل الكيرياتين الطبيعي لفرد الشعر فى البيت ونقدم إليكي طريقة عمل تلك الوصفة.

مكونات عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي لفرد الشعر في البيت

ثلاث حبات من البيض.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي لفرد الشعر في البيت