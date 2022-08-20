نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين طبيعي قوي وفعال في البيت لفرد الشعر المجعد والخشن وجعله ناعم زي الحرير في المقال التالي
زينة وجمال كل إمراة هو الشعر وتعتبر مشكلات الشعر متعددة ومنها مشكلة الشعر الخشن او الشعر المتساقط او الشعر القصير المتقصف حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات الكبرى التي تعاني منها الكثير من الفتيات، وتعتبر من المشكلات الكبرى هي مشكلة الشعر الخشن وتسبب هذه المشكلة الضيق والإحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة الكثير من الفتيات بالقيام بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر حيث تعتبر اكثر الاشياء التي تعمل العديد من الفتيات إلى إستخدامها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تقوم بإستخدام الكيرياتين او البروتين الذي يعمل على فرد الشعر بشكل كبير ولكن الكيرياتين عبارة عن مواد كيميائية وإشعاعات فعالة لها القدرة على تنعيم وفرد الشعر بشكل ملحوظ وكذلك تعمل على تنعيمه لفترة كبيرة وبعد مرور فترة كبيرة يعود الشعر إلى طبيعته مرة أخرى بالإضافة الى ان تلك الكيرياتين يحتوي على مواد فعالة تسبب ضرر وتلف للشعر وإصابة المخ بالعديد من الامراض المختلفة نتيجة لهذه الإشعاعات، وتعتبر وصفة الكيرياتين سهلة التحضير وغير مكلفة لذلك علينا بإستخدامه حتى نتجنب اضرار الكيرياتين، وسوف نقدم إليكي مكونات عمل الكيرياتين الطبيعي لفرد الشعر فى البيت ونقدم إليكي طريقة عمل تلك الوصفة.
مكونات عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي لفرد الشعر في البيت
- ثلاث حبات من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي لفرد الشعر في البيت
- قومي بتحضير طبق وضعي به ثلاث حبات من البيض وضعي به ملعقتان كبيرتان من القهوة وقومي بخفق تلك المكونات جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام مخفوق.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من النشا وعليكي بتقليب وخفق تلك المكونات جيدا مرة اخرى.
- بعد ذلك ضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد إعداد وتحضير تلك الكيرياتين الطبيعي احضري فرشاة وقومي بغسمها في تلك الكيرياتين.
- بعد ذلك قومي بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي وقومي بعمله إلى نصفين ثم عليكي بوضع تلك الوصفة بإستخدام الفرشاة على شعرك وعليكي بوضع وإدخال هذا الكيرياتين الطبيعي بين جميع بصيلات الشعر.
- بعد الإنتهاء من وضع هذا الكيرياتين قومي بتركها على الشعر لمدة ساعة واحدة او ساعتين وقومي بغسل شعرك وسوف تحصلين على شعر مثل الحرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي كيراتين طبيعي قوي وفعال في البيت لفرد الشعر المجعد والخشن وجعله ناعم زي الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.