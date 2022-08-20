نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر السمسم أسهل فطائر بدون حليب أو بيض بعجينة لكل أنواع المعجنات والبيتزا في المقال التالي

فطائر السمسم من المخبوزات اللذيذة التي يفضلها كل أفراد الأسرة، وهى تصلح كفطور أو عشاء خفيف مع كوب من الشاي، ويمكنك التنويع في حشواتها على حسب الذوق، كما أنها تتميز بمكوناتها البسيطة المتوفرة في المطبخ فهي لا تحتاج بيض أو حليب أو زبدة، ويمكنك أيضاً استخدام عجينة الفطائر في تحضير كافة أنواع المعجنات والبيتزا، ولنجاح عمل الفطائر اتبعي خطوات طريقة التحضير والمقادير المحددة للمكونات للحصول على فطائر خفيفة بطعم مميز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر السمسم بدون حليب أو بيض بعجينة تصلح لكافة أنواع المعجنات والبيتزا.

مكونات عمل فطائر السمسم

2 كوب من الماء الدافئ (500 مللي).

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي (110 مللي).

6 أكواب إلا ربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. خليط التغطية 2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود مذابة في ربع كوب ماء.

كوب من السمسم المحمص. الحشوة أي نوع جبن مفضل. طريقة التحضير في إناء عميق نضع كوبين من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة ونصف من الخميرة، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الخل، ونصف كوب من الزيت النباتي، ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر، ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك لتختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة نقسمها إلي كرات متوسطة الحجم. ثم تغطي كرات العجين، وتترك لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها. ثم نفرد كرة من العجين على اليد، ونضع بها قطعة جبن ثم نغلقها جيداً. ثم نضعها في خليط العسل والماء ثم في السمسم، ونضغط عليها برفق. توضع الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نكمل باقي كرات العجين. ثم تترك لتختمر حتي يتضاعف حجمها. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. عمر شويل - جدة فطائر السمسم أسهل فطائر بدون حليب أو بيض بعجينة لكل أنواع المعجنات والبيتزا - ثقفني

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