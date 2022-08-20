خطوات عمل فطائر الجبنة المفضلة لدي الجميع في أي وقت ممكن

تعد فطائر الجبنة من الفطائر البسيطة التي يمكن القيام بها في أي وقت وخاصة في أوقات الفراغ، وتختلف طريقة حشو هذه الفطائر على حسب الرغبة فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة أو الفراخ أو ميكس الجبن، وهي فطيرة خفيفة ولذيذة يتم تناولها بكثرة على وجبة الإفطار وبين الوجبات، وهذه الفطائر يعشقها الاطفال الصغار قبل الكبار، لذلك تلجأ جميع الأمهات بتحضيرها لكي ترضي أطفالها ولضيق الوقت معها عند تجهيز الأكلات، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل فطائر الجبنة وكيفية تجهيزها بدون وجود صعوبة عبر موقع ثقفني.

مكونات عمل فطائر الجبنة

تعتبر مكونات عمل فطائر الجبنة من المكونات الغير مكلفة والتي يستطيع الكل الحصول عليها وهي كما يلي:-

⅓ كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

حبة من البيض مخفوقة.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المقطع.

كوب من البقسماط.

جبنة كريمي للدهن.

⅓ كوب من الجبنة البيضاء.

عشر قطع من التوست الأبيض.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طرق عمل الفطائر من طريقة إلى أخرى على حسب رغبة الأفراد فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نقوم بفرد التوست حتى نحصل على طبقة رقيقة ثم نقطعها على شكل دوائر. ثم نحضر وعاء ونخلط به الجبنة البيضاء والجبنة المبشورة والبقدونس مع بعض. نحشي قطع التوست بخليط الجبن ونغلقها على شكل نصف دائرة مثل القطايف. بعد ذلك ندهن الحواف بالجبنة الكريمي حتى يتم غلقها جيداً. نقوم بغمس هذه القطع في البيض المخفوق ثم نضعها في البقسماط. نضع مقلاة عميقة على نار عالية بها كمية غزيرة من الزيت ثم نقوم بقلي الفطائر بها. نترك هذه الفطائر بالزيت حتى تكتسب اللون الذهبي الرائع ثم نقدمها ساخنة بالف هنا وشفا.

مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزل

تعتبر الجبنة البيضاء من أكثر أنواع الجبن المفضلة عند الأغلبية فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-

نصف كوب من الخل.

٥ لتر من الحليب كامل الدسم.

قليل من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الملح.

فطائر البطاطس بالجبن

تتكون فطائر البطاطس بالجبن من مجموعة مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ حبات من البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

قليل من الجبنة الموتزاريلا.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

زيت نباتي.

٣ ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

الطريقة