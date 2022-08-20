نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري المتبل السوري بدون باذنجان بمجموعة من الخضراوات الصحية للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر المتبل السوري بدون باذنجان من المقبلات الشهية التي لا تخلو مائدة منها عند بعض من الناس، ويعد هذا النوع من المقبلات له فوائد صحية مفيدة جداً للجسم لأنها مصدر مهم للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما أن تقلل من حدوث السمنة لأنها لا تحتوي على دهون وكميات قليلة من السعرات الحرارية لوجود الخضراوات بها فقط، لذلك ننصح جميع الستات بعمل هذه المقبلات الصحية لتقوية الأجسام، فهيا بنا نتعرف الآن على مكونات عمل المتبل السوري بدون باذنجان وخطوات تجهيزه بكل سهولة ويسر من خلال موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل المتبل السوري بدون باذنجان

تعتبر مكونات عمل المتبل السوري بدون باذنجان من المكونات الصحية جميعها للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

حبة من الكوسة.

ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

حبة من الطماطم.

نصف حبة من الفلفل الأصفر الحلو.

حبة من البصل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة من الفلفل الحار.

ملح حسب الرغبة.

نصف حبة من الفلفل الأحمر الحلو.

فص ثوم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتحدث عن طريقة تحضير هذه الأكلة السورية الرائعة بخطوات غير متوقعة وهي كما يلي:-

نقوم بتقطيع البصل إلى نصفين والطماطم والكوسة والفلفل الأحمر والأصفر الحلو والفلفل الحار. نشوي جميع الخضراوات هذه على الجريل أو الشواية أو يمكن وضعهم في الفرن داخل ورق الفويل. بعد أن يتم نضج الخضراوات تماماً وإكتسابها رائحة الشوي نقوم بطحنها مع دبس الرمان والملح وزيت الزيتون في الفود بروسيسور. ثم نضعهم في طبق التقديم ونرش عليها قليل من زيت الزيتون ونقدمها بالف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

فوائد تناول الخضراوات بشكل عام

من خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على أهم فوائد الخضراوات وهي كما يلي:-

تعمل الخضراوات على زيادة مناعة الجسم مما تقلل الإصابة بأعراض البرد.

تعد مصدر مهم للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والماغنسيوم.

تساعد في التخلص من الإرهاق والتعب والتوتر والإجهاد.

تقلل من حدوث السمنة لأنها لا تحتوي على دهون وكميات قليلة من السعرات الحرارية.

سلطة البطاطس التركية المغذية

سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات وطريقة تحضير سلطة البطاطس التركية وهي كالتالي:-

المكونات

٤ حبات من البطاطس المسلوقة.

٢ ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب من البقدونس المفروم.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من عصير الليمون.

الطريقة

نحضر طبق ونخلط به الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وزيت الزيتون والثوم ونخلطهم مع بعض، ثم نضيف عليهم البطاطس المسلوقة والبقدونس ونقلبهم مع بعض جيداً ثم نقدمه بألف هنا وشفا.