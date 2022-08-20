نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفة لإزالة شعر الوجه والرؤوس السوداء ومنع نموه بمكون في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قل وداعا للشمع الساخن بهذه الحيلة! وبطبيعة الحال، فإن تقنية العسل هذه رائعة لإزالة شعر الوجه هذه الطريقة غير المؤلمة تزيل الشعر تمامًا بعد بضعة أسابيع من الاستخدام حيث يوجد تقنيات أخرى لإزالة الشعر لجميع مناطق الوجه والجسم وتضطر لدفع اموال كثيرة لصالونات التجميل، لماذا لا تستخدمي الشمع بشكل طبيعي؟ هذا العسل يزيل الشعر مع منع إعادة نموه ، حتى في المناطق الحساسة مثل الوجه!

كيفية إزالة شعر الوجه بالعسل

بدلًا من استخدام شرائح الشمع الباردة على وجهك، اختاري طريقة طبيعية غير مزعجة لإزالة الشعر حيث تعمل تركيبة العسل على تنظيف بصيلات الشعر للحصول على نتائج خالية من العيوب والطفح الجلدي الصغير.

كيفية ازالة الشعر من وجهك بهذه الحيلة

تتطلب إزالة الشعر غير المؤلمة والفعالة ما يلي:

1 ملعقة كبيرة معجون شوفان

2 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

أولاً ، قم بطحن الحبوب في الهاون واخلطها مع المكونات الأخرى. بعد تحويله إلى عجينة سميكة ، ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. أخيرًا ، كل ما عليك فعله هو شطف وجهك. استخدم هذه الطريقة حتى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مثبتة. بعد شهر ستلاحظ فرقًا كبيرًا. لا ينصح بتقنية التقشير هذه للبشرة الحساسة أو المتفاعلة لأنها حساسة بشكل خاص للليمون.

هناك تقنيات أخرى لإزالة الشعر لجميع مناطق الوجه والجسم

إلى جانب تقنية العسل ، هناك طرق أخرى للقيام بذلك دون استخدام الشمع أو ماكينة الحلاقة التقليدية. تمنع هذه الطرق الطبيعية نمو الشعر وتخلق بشرة صافية خالية من الشعر.

1- وصفة رائعة لازالة شعر الوجه

لإبطاء نمو الشعر واستعادة الجلد الناعم ، فإن طريقة إزالة الشعر الطبيعية هذه رائعة. يمكن استخدامه ليس فقط على الوجه ولكن أيضًا على المناطق الحساسة مثل الإبطين والشفة العليا ومنطقة البكيني والظهر. ستحتاج إلى تحضير 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند ، 1 ملعقة كبيرة كركم ، زيت اللافندر الأساسي ، زيت شجرة الشاي الأساسي ، 1 ملعقة كبيرة صودا الخبز ، 1 ملعقة صغيرة من العسل و 1 ملعقة كبيرة من الماء المالح. اخلطي كل هذه المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي هذه الصيغة على المنطقة المراد إزالتها واتركيها لمدة تصل إلى 20 دقيقة. لملاحظة النتائج المقنعة ، يجب أن تستمر في هذه البادرة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر. يساعد الكركم على تلطيف الشعر وتلوينه ومنع إعادة نموه. إنه بديل لطيف للشمع التقليدي الذي يمكن أن يسبب نمو الشعر تحت الجلد والتهيج.