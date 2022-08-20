نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من المخابز.. طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي مورق وطري في المقال التالي
الفطير المشلتت، يتميز الفطير المشلتت المصري بأنه عبارة عن رقائق من العجين مغطاة بالسمن البلدي الفلاحي المميزة التي تجعله يختلف عن غيره من أنواع الفطائر، ولقد عرف الفطير المشلتت عند القدماء المصريين حيث أنهم كانوا يقدمونه كقربان للآله وأصبح جزء لا يتجرأ من التراث المصري، وكان يقدم للملوك والرؤساء عند زيارة مصر كنوع من الترحيب والاحتفاء بهم، كما يقدم فى الأعياد والأفراح والمناسبات الكبيرة بشكل شائع فى منطقة الصعيد حيث أن النساء يتقنون إعداده بطريقته الأصلية.
ويأكلونه عادة مع العسل أو الجبن القديم لما يضيف إليه مذاق لذيذ وشهى، وفى الآتي نتعرف على طريقة إعداد الفطير المشلتت فى المنزل بأبسط الخطوات ونتيجة رائعة، تابعونا على موقع ثقفني.
طريقة عمل الفطير المشلتت
- 3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبدة الطرية.
- رشة ملح.
- ربع كوب من الزيت.
- ماء فاتر للعجن.
طريقة تحضير الفطير المورق
- احضري وعاء عميق اخلطي به الدقيق مع الملح والزيت، وقومى بوضع الماء الفاتر تدريجياً إلى المزيج مع العجن باليد حتى تحصلي على قوام عجينة متماسكة.
- استمري فى العجن لمدة لا تقع عن 10 دقائق حتى تجدى أن العجينة أصبحت ناعمة ومطاطية تستطيعي شدها دون أن تلتصق بيدك.
- غطى العجين بطبقة من الاسترتش واتركيه جانباً لمدة 10 دقائق لكى يرتاح العجين.
- جهزي سطح مرشوش بقليل من الدقيق لتبدئي بفرد العجين عليه بواسطة النشابة على شكل مستطيل كبير الحجم.
- ابدئي فى توزيع الزبدة الطرية على كامل المستطيل حتى يتم تغطيته تماما.
- لفي العجين على شكل الرول، ويمكنك حينها تقسيمه إلى أجزاء متساوية عند رغبتك فى عمل أكثر من فطيرة.
- ادهني رولات العجين بالزيت من أعلى وأسفل باستخدام الفرشاة، ثم غطى العجين مرة أخرى وضعيه بداخل الفريزر لمدة عشر دقائق.
- افردي العجين بالنشابة مرة أخرى على شكل مربع ثم لميه على جميع الأطراف فوق بعضها لكى تشكل طبقات.
- اتركي العجين لمدة 15 دقيقة لكى يرتاح أخيراً قبل الفرد النهائي.
- افردي الفطائر بالسمك الذي ترغبيه بحيث يكون متوسط من أجل ظهور التوريق.
- ادخلي الفطير إلى الفرن على أعلى درجة حرارة وانتظري لمدة 10 دقائق دون الفتح عليه حتى يرتفع ويأخذ اللون الذهبي.
- اخرجي الفطير ورشي عليه ببخاخ ماء فاتر إذا كنتي ترغبي بالاحتفاظ به طرياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى من المخابز.. طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي مورق وطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.