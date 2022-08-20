أحلى من المخابز.. طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي مورق وطري

الفطير المشلتت، يتميز الفطير المشلتت المصري بأنه عبارة عن رقائق من العجين مغطاة بالسمن البلدي الفلاحي المميزة التي تجعله يختلف عن غيره من أنواع الفطائر، ولقد عرف الفطير المشلتت عند القدماء المصريين حيث أنهم كانوا يقدمونه كقربان للآله وأصبح جزء لا يتجرأ من التراث المصري، وكان يقدم للملوك والرؤساء عند زيارة مصر كنوع من الترحيب والاحتفاء بهم، كما يقدم فى الأعياد والأفراح والمناسبات الكبيرة بشكل شائع فى منطقة الصعيد حيث أن النساء يتقنون إعداده بطريقته الأصلية.

ويأكلونه عادة مع العسل أو الجبن القديم لما يضيف إليه مذاق لذيذ وشهى، وفى الآتي نتعرف على طريقة إعداد الفطير المشلتت فى المنزل بأبسط الخطوات ونتيجة رائعة، تابعونا على موقع ثقفني.

طريقة عمل الفطير المشلتت

3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة الطرية.

رشة ملح.

ربع كوب من الزيت.

ماء فاتر للعجن.

طريقة تحضير الفطير المورق