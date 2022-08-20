أحلى المخبوزات بعجينة البريوش بأفضل المكونات الطبيعية لسناكس لذيذ

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يعد البريوش من بين أنواع الخبز الفرنسي الشهي واللذيذ في المذاق وهو يكون متكون من مواد مفيدة للجسم ، كما أنه بالرغم من المذاق الشهي لتلك الأكلة، كما أنه من الممكن أن يتم تناول البريوش بجانب المربى، أو بجانب شوكولاتة الدهن، هذا بجانب أنه من الممكن تناوله بجانب زبدة الفول السوداني، وكذلك يمكن أن يتم حشيه بالحبش ، وأيضاً الجبن مثل السندويشات، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم تناولها ساخنة بمجرد أن تخرج من الفرن مع المربى وكذلك كوب من الشاي.
مكونات عمل البريوش
- عدد ٣ أكواب من الطحين الأبيض.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- القليل من الملح.
- خميرة “ملعقة كبيرة”.
- قشر ليمونة مبروش.
- ½ أصبع من الزبدة.
- ¼ كوب من بودرة السكر.
- القليل من الفانيلا.
- عدد 5 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.
- ماء دافئ.
طريقة تحضير البريوش
- في البداية قومي بتحضير الخميرة من خلال وضعها بالماء الدافئ وكذلك الحليب الدافئ بجانب نصف السكر وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي خمس دقائق لكي تتفعل؛ إذ يصير لها طبقة رغوية وتكون رائحة الخميرة منتشرة.
- بعد ذلك قومي بمزج باقي كمية السكر مع البيض والطّحين وذلك في إناء حجمه كبير ومن ثم قومي بإضافة الملح، وكذلك الفانيلا، وبرش الليمون، وتابعي المزج جيداً بشكل يدوي إلى أن تتشكل معكِ العجينة.
- بعدها قومي بإضافة الزّبدة الذائبة، وكذلك الحليب مع الخميرة، وتابعي العجن جيداً.
- بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء بواسطة أوراق النايلون، وبعد ذلك ضعي القماش فوق النايلون واتركي الوعاء بمكان درجة حرارته دافئة حتى مرور حوالي ساعتين، إذ أن الوقت الأطول يقوم بإعطاء أفضل النتائج المرجوة.
- قومي بتقطيع العجينة لثلاث قطع ذات حجم متساوي، مع اتخاذ القطع شكل المستطيل.
- بعدها اتركي العجينة لكي تهدأ مرة أخرى حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة.
- قومي بضبط شعلة الفرن العليا للخبز حتى تبلغ حرارته حتى مئة وثمانين درجة مئوية.
- بعد ذلك قومي بتجهيز الصينية من خلال دهنها بواسطة الطحين، ومن ثم قومي بدهن الجديلة التي قمتِ بوضعها جانباً بالزبدة، ومن ثم ضعيها في الصينية.
- في النهاية قومي بخبز العجينة على رف الفرن العلوي حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلث ساعة وذلك على حرارة 180°.
- ضع الصينية على رف الفرن السفلي وبعدها قومي بوضع الخبز على الجهة العلوية حتى مرور حوالي خمس دقائق حتى يصير لونها ذهبي، ومن ثم قومي بإخراجها من الفرن وقدميها للأكل.
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