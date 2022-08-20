أحلى المخبوزات بعجينة البريوش بأفضل المكونات الطبيعية لسناكس لذيذ

يعد البريوش من بين أنواع الخبز الفرنسي الشهي واللذيذ في المذاق وهو يكون متكون من مواد مفيدة للجسم ، كما أنه بالرغم من المذاق الشهي لتلك الأكلة، كما أنه من الممكن أن يتم تناول البريوش بجانب المربى، أو بجانب شوكولاتة الدهن، هذا بجانب أنه من الممكن تناوله بجانب زبدة الفول السوداني، وكذلك يمكن أن يتم حشيه بالحبش ، وأيضاً الجبن مثل السندويشات، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم تناولها ساخنة بمجرد أن تخرج من الفرن مع المربى وكذلك كوب من الشاي.

مكونات عمل البريوش

عدد ٣ أكواب من الطحين الأبيض.

بيضة واحدة مخفوقة.

القليل من الملح.

خميرة “ملعقة كبيرة”.

قشر ليمونة مبروش.

½ أصبع من الزبدة.

¼ كوب من بودرة السكر.

القليل من الفانيلا.

عدد 5 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

ماء دافئ.

طريقة تحضير البريوش